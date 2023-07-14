Huawei объявляет о ставках роялти для своих программ патентной лицензии

Компания Huawei — один из крупнейших в мире патентных владельцев — объявила о ставках роялти для своих телефонов, Wi-Fi и программ патентной лицензии IoT.

«Компания Huawei готова делиться новейшими инновациями в форме патентов со всем миром, — заявил директор по юридическим вопросам компании Сун Люпин (Song Liuping). — Это будет способствовать общему и устойчивому развитию отраслей по всему миру».

Он высказался на ежегодном флагманском мероприятии Huawei по инновациям и защите интеллектуальной собственности в Шэньчжэне, которое в этом году прошло под девизом «Bridging Horizons of Innovations: Sharing IP, Driving Innovation» («Объединяя горизонты новых технологий: совместное использование интеллектуальной собственности и стимулирование инноваций»).

На протяжении последних 20 лет компания Huawei вносит существенный вклад во внедрение стандартов ИКТ, таких как сотовая связь, Wi-Fi и мультимедийные кодеки.

В ходе мероприятия эксперты из различных областей провели сессии, посвященные технологиям, применимым в домашних условиях, в дороге и на работе. К их числу относятся ведущие исследования в области технологий 5.5 G, аудио и видео, 10-размерной регулируемой диафрагмы в мобильных телефонах, общей сети обнаружения препятствий, которая помогает автомобилям выявлять объекты вне списка обычных препятствий; а также алгоритмов, которые могут обеспечивать интеллектуальное планирование и оптимизацию производства.

Компания Huawei стремится лицензировать свои стандартно-существенные патенты (SEP) на справедливых, разумных и недискриминационных принципах (FRAND). Кроме того, на этом мероприятии компания Huawei объявила о размерах роялти на телефоны 4 G и 5 G, устройства Wi-Fi 6 и продукты Интернета Вещей (IoT) — все те области, где Huawei является одним из ведущих владельцев SEP. Максимальные ставки для телефонов 4 G и 5 G составляют соответственно 1,5 долл. США на единицу и 2,5 долл. США на единицу. В то же время ставка роялти Huawei на потребительские устройства Wi-Fi 6 составляет 0,5 долл. США за единицу. Для IoT ставка на устройства IoT-Centric составляет один процент от чистой продажной цены, которая ограничивается 0,75 долл. США, а для устройств IoT-Enhanced колеблется от 0,3 до 1 долл. США за единицу.

Вице-президент и руководитель отдела прав интеллектуальной собственности компании Huawei Алан Фань (Alan Fan) заявил, что позитивный цикл, в котором новаторы защищены, вознаграждаются и поощряются, является ключом к устойчивому инновационному развитию.

«Компания Huawei применяет сбалансированный подход к патентному лицензированию. Мы убеждены в том, что разумные ставки роялти будут стимулировать как создание, так и внедрение инноваций», — сказал он.

По его данным, на сегодняшний день компания Huawei заключила почти 200 двусторонних патентных лицензий. Кроме того, более 350 компаний получили лицензии на патенты Huawei через патентные пулы. В соответствии с этими лицензиями суммарный платеж роялти за прошлый период компании Huawei примерно в три раза превышает совокупный размер полученных роялти, а выручка от лицензирования за 2022 г. составила 560 млн долларов США.

Заместитель Генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ), Томас Ламанаускас (Tomas Lamanauskas), заявил, что компания Huawei является одним из ключевых игроков в процессе сотрудничества в поддержку экономичных и инклюзивных масштабных инноваций.

«‎По мере того как мы продолжаем решать глобальные проблемы и работать над содействием Целям устойчивого развития ООН, вспомогательные стратегии и рамочные программы имеют важнейшее значение для процветания инновационных экосистем»‎, — добавил Ламанускас.

Совокупный объем инвестиций компании в исследования и разработки за последние десять лет составил 977,3 миллиардов юаней. В 2022 году ее расходы на исследования и разработки составили 161,5 миллиардов юаней, или 25,1% от выручки. Согласно рейтингу EU Industrial 2022 Research&Development Investment Scoreboard, компания Huawei занимает 4-е место во всем мире.

Компания Huawei заключила патентные лицензии как с ведущими игроками технологической отрасли, такими как Samsung и Oppo, так и с ведущими автопроизводителями, включая Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Renault, Lamborghini и Bentley.

По словам Фаня, компания также активно поддерживает крупнейшие международные организации, занимающиеся производством открытого ПО.

Кроме того, на этом мероприятии был запущен официальный лицензионный сайт компании Huawei. На данном веб-сайте представлена подробная информация о двусторонних программах лицензирования компании, начиная с мобильных телефонов и заканчивая Wi-Fi и сотовым Интернетом вещей (IoT).

«‎Интеллектуальная собственность является величайшим двигателем сотрудничества в сфере технологий. Она позволяет им развиваться и быть доступными для каждого», — говорит Рандалл Р. Рейдер (Randall R. Rader), бывший главный судья Апелляционного суда США по федеральному округу.