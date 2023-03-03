Huawei определяет направления развития зеленых оптических сетей, раскрывая пути к F5.5G

Во время выставки MWC 2023 компания IDATE провела конференцию Green All-optical Network Forum, в ходе которой все стороны выступали за ускорение строительства гигабитных сетей. Ричард Джин, президент линейки оптических бизнес-продуктов Huawei, подробно рассказал о концепции «Зеленой гигабитной сети» и определил четыре направления развития (G-I-G-A) зеленых гигабитных полностью оптических сетей, чтобы способствовать развитию зеленых гигабитных сетей и поддерживать будущую эволюцию сетей для 10G для перехода к F5.5G.

Гигабитная широкополосная связь быстро развивается во всему миру, а ускорение и популяризация таких возможностей как 8K, интернет-вещей, VR и AR, резко повышает требования к пропускной способности и подключению. В соответствии с этой тенденцией компания Huawei изложила свое видение «зеленой» гигабитной сети: Снизить затраты на строительство и эксплуатацию и Т.О. в расчете на один бит до одной пятой от нынешних, причем без увеличения потребления энергии. Ричард Джин также предложил четыре направления для создания сетевых возможностей: Гигантская емкость, Интеллект для всех, Гарантированный опыт и упрощенная архитектура (G-I-G-A). Зеленая интеллектуальная сеть OptiX компании Huawei позволяет глобальным операторам модернизировать свои сети в направлениях G-I-G-A, создавая зеленые гигабитные полностью оптические сети для предоставления пользователям высококачественных гигабитных услуг и поддерживая эволюцию сети к F5.5G.

IDATE holding the Green All-Optical Network Forum

Сверхвысокая пропускная способность: Инновационные технологии, такие как 400G, OXC, metro OTN, 10G PON и FTTR, должны внедряться в гигабитные сети, от магистральных сетей до домашних, для построения полностью оптических сетей, обеспечивающих передачу 400G на магистральные сети, 100G-метросети, 10G для доступа к сетям и 1G для подключения жилых помещений. Это устраняет узкие места в виде пропускной способности узлов, пропускной способности сетевого уровня и сквозной пропускной способности сети. Это отвечает требованиям к пропускной способности услуг и способствует росту доходов операторов.

Детерминированный опыт: Huawei FTTR OptiXstar F30 расширяет домашнее оптоволоконное соединение до отдельных комнат. Инновационная архитектура C-WAN обеспечивает покрытие Wi-Fi 2000 Мбит/с по всему помещению дома с незаметным роумингом для достижения невероятного домашнего опыта. Huawei OptiX Alps-WDM перемещает OTN с узлов агрегации на узлы командного выхода для построения полностью оптической сети E2E с превосходным качеством передачи данных.

Упрощенная архитектура: Упрощенная полностью оптическая архитектура обеспечивает одномоментный доступ и одномоментное соединение. Единый доступ — решение CO+AirPON от Huawei обеспечивает возможности 10G PON на опорных столбах, обочинах и в зданиях, инновационно объединяя несколько площадок для более удобного управления. Таким образом, доступ ко всем сервисам B2H и B2B можно получить через один сайт и одну сеть, сократив тем самым OPEX на 60%. Однохостовое соединение — Huawei сочетает решение для магистральных сетей 3D-mesh с решением Alps-WDM для городских сетей для реализации полностью оптической передачи услуг от облака к пользователю, что значительно снижает стоимость строительства сети, площадь и энергопотребление.

Richard Jin delivering his keynote speech

Полноразмерный интеллект: Для улучшения пользовательского опыта, повышения эффективности эксплуатации и технического обслуживания, а также снижения энергопотребления компания Huawei выпустила три решения, позволяющие реализовать многомерный интеллект. Решение Premium Broadband анализирует данные об эксплуатации для своевременного обнаружения неисправностей и завершения оптимизации. Решение для цифровизации оптической кабельной сети определяет оптические кабели и централизованно анализирует данные, делая оптическую кабельную сеть визуализированной и управляемой. Интеллектуальное решение для экологичной эксплуатации и управления динамически регулирует энергопотребление в зависимости от плат, использования портов и трафика.

Ричард Джин заявил следующее: «Основываясь на концепции экологически чистой гигабитной технологии и направлениях развития G-I-G-A, Huawei продолжит внедрять инновации для поддержки операторов в создании экологически чистых гигабитных полностью оптических сетей, характеризующихся перспективным развитием сервисов и эффективной эксплуатацией».