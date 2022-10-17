Huawei опубликовала бюллетень по полностью оптической коммуникационной электросети, ускоряя цифровую трансформацию электроэнергетики

На конференции HUAWEI CONNECT 2022 в Дубае в ходе глобального саммита Huawei по электроэнергетике «Откройте цифровые технологии и создайте новые ценности в электроэнергетике» компания Huawei опубликовала Бюллетень по архитектуре и технологиям полностью оптических коммуникационных электросетей для содействия цифровой трансформации электроэнергетики.

Директор по маркетингу и продажам комплексных решений отдела цифровизации электроэнергетики компании Huawei Джейсон Ли (Jason Li) выступил с речью, в которой подчеркнул, что коммуникационная электросеть является основой автоматического распределения энергии, рыночных сетевых операций и модернизированного управления. Он также отметил, что такая сеть является важным средством обеспечения безопасной, стабильной и экономичной работы энергосети, а также основой инфраструктуры энергосистемы. В бюллетене, опубликованном компанией Huawei, описывается порядок создания интеллектуальной оптической базы для коммуникационных электросетей на основе полностью оптической архитектуры. Доклад также направлен на оказание помощи электроэнергетическому сектору в решении цифровых проблем, удовлетворении технических требований к цифровой трансформации и ускорении цифровой трансформации.

Цифровая трансформация электроэнергетики требует от коммуникационной электросети унаследовать технологию жестких труб, используемую в производственных сетях, таких как SCADA, системы безопасности и стабильности, телезащита, для обеспечения высокой надежности и определенной низкой задержки производственной сети. Кроме того, коммуникационная электросеть должна быть способна выполнять услуги, ориентированные на будущее, такие как ситуационная осведомленность или Интернет вещей (IoT), для повышения масштабируемости пропускной способности сети и гибкой многофункциональности. С развитием стационарной сети пятого поколения (F5G) оптический сервисный модуль (OSU), являющийся исходной технологией жестких труб (NHP) пятого поколения, берет лучшее из технологий SDH и OTN. Он поддерживает сверхвысокую полосу пропускания более 100G и предоставляет возможности доступа к сервисам от 2 Мбит/с до 100 Гбит/с, удовлетворяя потребности как производственных сетевых сервисов, так и сервисов, ориентированных на будущее. Благодаря этим преимуществам OSU является предпочтительным решением для построения цифровых энергосистем и модернизации сетей SDH.

Согласно этому бюллетеню технология OSU интегрирована в магистральную сеть, сеть передачи и преобразования энергии, а также подстанцию/распределительную сеть для обеспечения высокой безопасности сетевых услуг на каждом уровне. Архитектура обеспечивает возможность одношаговой передачи данных E2E от подстанции/распределительной сети к магистральной сети, что делает полностью оптическую архитектуру NHP оптимальной архитектурой коммуникационной электросети. В частности, полностью оптическая архитектура NHP коммуникационной электросети обладает следующими характеристиками.

Полностью оптическая архитектура NHP характеризуется высокой совместимостью сетей, изоляцией сервисов и широким охватом объектов. Она позволяет сетям на каждом уровне унаследовать оригинальную технологию жестких труб и обеспечивает плавное развитие сервисных систем.

Технология OSU обеспечивает одношаговую передачу сервисов E2E и безопасную изоляцию между сервисными системами. Кроме того, для упрощения процессов управления, эксплуатации и техобслуживания обеспечиваются унифицированные интерфейсы управления и технические стандарты.

OSU через пассивную оптическую сеть (PON) реализует PON в жестких трубах, расширяя NHP на такие сценарии, как подстанции. Жесткие трубы и жесткая изоляция E2E не только обеспечивают предоставление услуг E2E, но и гарантируют безопасность и качество обслуживания.

Что касается безопасности, то полностью оптические коммуникационные сетевые системы NHP физически изолированы друг от друга. На основе модели с нулевым доверием создана углубленная система защиты коммуникационной электросети, отвечающая требованиям к доступности, надежности и отказоустойчивости электроэнергетических сервисов.

Компания Huawei уже почти 30 лет работает в сфере оптических сетей и на протяжении 13 лет подряд сохраняет крупнейшую долю на мировом рынке оптических сетей. Компания Huawei в полной мере использует свой технологический потенциал для непрерывного освоения областей электроэнергетики. Вместе с верхним и нижним звеньями отраслевой цепи компания Huawei предоставляет безопасные, стабильные и надежные полностью оптические коммуникационные сетевые решения для таких стран и регионов, как Китай, Таиланд, Бразилия, ОАЭ и Австрия, ускоряя цифровую трансформацию электроэнергетики и повышая производительность отрасли.