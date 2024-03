Huawei представила четыре решения ISP/MSP и глобальный выставочный зал на MWC 2024

На Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2024 компания Huawei представила четыре новых решения для интернет-провайдеров (ISP)/провайдеров управляемых услуг (MSP) и в партнерстве с Alea Soluciones запустила глобальный выставочный зал для интернет-провайдеров. Данные презентации стали частью сессии Huawei для интернет-провайдеров на тему «Создание зеленой, сверхширокополосной и интеллектуальной инфраструктуры для интернет-провайдеров». Их задачей было стимулирование перехода провайдеров к интеллектуальным решениям.

Йорк Ю (York Yue), президент бизнес-подразделения Huawei ISP, прокомментировал: «Интернет-провайдеры должны чувствовать уверенность. Как интернет-провайдеры, ориентированные на местные рынки, они понимают клиентов своих регионах лучше, чем кто-либо другой. Отрасль ISP также играет решающую роль в стимулировании цифровизации и интеллектуального развития в различных отраслях. Huawei стремится содействовать устойчивому развитию отрасли с помощью инновационных решений и цифровых технологий, а также показывает ценность интеллектуальной трансформации».

На данной сессии Huawei представила четыре основных решения. Презентацию проводил Фрэнк Лу (Frank Lu), вице-президент бизнес-подразделения ISP отдела Marketing and Solution Sales Huawei. «Для интернет-провайдеров, переходящих на MSP, Huawei предоставляет решение Fixed Access Network (FAN) Sharing Solution, которое предназначено для создания многопользовательских сетей и обеспечения быстрого предоставления услуг для малых и средних интернет-провайдеров. Кроме того, интернет-провайдеры могут использовать свои преимущества в предоставлении услуг частных линий связи, основанных на программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN), интернет-протоколе (IP) или многопротокольной коммутации по меткам (MPLS), для предоставления своих услуг хостинга в университетских сетях. Для корпоративных кампусов Huawei предлагает совершенно новое решение Fiber to the Office (FTTO) 2.0», – сказал Лу.

Launch ceremony of four ISP/MSP solutions

В ответ на стратегические возможности, предоставляемые глобальными усилиями по защите окружающей среды, цифровизацией и интеллектуальной трансформацией, Huawei и Alea Soluciones совместно запустили глобальный выставочный зал для клиентов ISP и отраслевых партнеров. В демонстрационном зале представлен широкий спектр решений Huawei для интернет-провайдеров, включая IP-магистрали и частные линии, решения для перехода на MSP и т.д. Построенный на интеллектуальной инфраструктуре Huawei, демонстрационный зал использует множество интеллектуальных интернет-приложений, которые демонстрируют передовые концепции и модели для цифрового и интеллектуального развития домашних широкополосных услуг по всему миру.