Huawei представила стратегию FusionSolar на SNEC 2023

Компания Huawei представила свои новейшие решения — стратегию FusionSolar и all-scenario Smart PV+Energy Storage System (ESS) (универсальная интеллектуальная фотоэлектрическая система + система накопления энергии) на 16-й выставке SNEC PV Power Expo в Шанхае. Эти решения демонстрируют стремление компании Huawei к глобальной трансформации в направлении углеродной нейтральности.

В своей вступительной речи президент компании Huawei Digital Power Хоу Цзиньлун (Hou Jinlong) акцентировал внимание на ускоренной трансформации энергетики от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, обусловленной углеродной нейтральностью, энергетической независимостью и стоимостью для бизнеса. Совместно со своими партнерами компания Huawei Digital Power объединяет цифровые и электротехнические технологии, а также потоки данных и энергии, чтобы предоставить клиентам по всему миру универсальные низкоуглеродные продукты и решения. Основная цель заключается в создании инновационной энергетической инфраструктуры, способствующей развитию фотоэлектрической системы (PV) и ESS.

Презентация стратегии FusionSolar нового поколения

Руководитель подразделения Smart PV бизнес компании Huawei Digital Power Чен Гогуан (Chen Guoguang) представил новейшую стратегию FusionSolar. Стратегия ориентирована на конвергенцию технологий 4T (Ватт/BIT/Температура/Аккумулятор), установление совместно с партнерами высоких отраслевых стандартов и совершенствование шести партнерских систем экосистемы. Г-н Чен также представил перспективные комплексные решения Huawei для универсальных интеллектуальных PV+ESS.

За последнее десятилетие компания Huawei задала мировой тренд на использование интеллектуальных высоковольтных инверторов на коммунальных предприятиях. В перспективе компания планирует разрабатывать интеллектуальные преобразователи, формирующие сеть, которые объединяют PV+ESS+Grid+Management System, чтобы сделать PV основным источником энергии. Партнерство Huawei с China Resource Power в Цинхае (Китай) привело к первому в мире применению интеллектуальных преобразователей, формирующих сеть, что заложило основу будущих отраслевых стандартов. Кроме того, компания Huawei помогла ACWA Power и Power Construction Corporation of China осуществить крупнейший в мире микросетевой проект PV+ESS в Саудовской Аравии, поставляя экологически чистую электроэнергию в город с населением около 1 миллиона человек.

В коммерческих и промышленных (C&I) сценариях компания Huawei предлагает технологические инновации, чтобы сделать активную безопасность стандартом, помогая клиентам сокращать углеродные выбросы. В следующем десятилетии универсальное решение Huawei Optimizer+PV+ESS+Charger+Load+Management System позволит кампусам и фабрикам достичь 100% энергетической самостоятельности.

Для жилых домов компания Huawei стремится оптимизировать энергопотребление в домашних условиях с помощью таких ключевых технологий, как автономное энергоснабжение, интеллектуальное планирование энергопотребления дома с помощью AI Energy Management Assistant (EMMA) и подключение виртуальной электростанции (VPP). Эти преобразования обеспечат энергетическую независимость и самодостаточность домовладений.

Выпуск новых универсальных продуктов FusionSolar

Чжэн Юэ (Zheng Yue), руководитель подразделения Utility Smart PV Business компании Huawei Digital Power, представил интеллектуальное решение FusionSolar Smart PV&ESS Solution, обеспечивающее формование сетей, низкую себестоимость электроэнергии (LCOE), высокую надежность и комплексную цифровизацию.

Решение компании Huawei Smart PV&ESS Solution работает как в сетевых, так и в автономных сценариях, предлагая увеличение мощности возобновляемых источников энергии на 40% и снижение LCOE на 30% по сравнению с традиционными решениями. Его многоуровневая система безопасности 5+4 обеспечивает комплексную защиту от PV до ESS, охватывающую компоненты и системы, а также обеспечивает надежную кибербезопасность. Комплексная цифровизация обеспечивает сквозное зондирование каждого компонента электростанции.

Чжун Минмин (Zhong Mingming), руководитель подразделения C&I Smart PV Business компании Huawei Digital Power, представил решение C&I Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System Solution 2.0. Решение, объединяющее оптимизаторы, инверторы солнечных батарей, ESS, зарядные устройства и услуги по управлению, обеспечивает интеллектуальную выработку энергии, интеллектуальное энергопотребление, интеллектуальное обеспечение надежности, интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание, а также активную безопасность. Это снижает затраты клиентов на энергопотребление благодаря интеллектуальным технологиям в области выработки энергии, энергопотребления, обеспечения надежности, а также эксплуатации и обслуживания. Решение также обеспечивает активную безопасность на уровне устройств, имущества и персонала.

Чжоу Тао (Zhou Tao), руководитель подразделения Residential Smart PV Business компании Huawei Digital Power, представил решение Residential Smart PV Solution 4.0. Система 1+4+X Optimizer+PV+ESS+Charger+Load+Management System обеспечивает энергетическую автономность, интеллектуальное управление и активную безопасность. Решением увеличивается использование поверхности крыш на 10–30%, повышается выработка энергии на крыше до 35% и потребление собственной энергии на 10%. Интеграция решений Residential Smart PV Solution и «Умный дом» All-in-One от Huawei обеспечивает получение информации в режиме реального времени и комплексный контроль данных об энергопотреблении, обеспечивая энергетическую самодостаточность дома. Данное решение также отводит приоритетное значение активной безопасности, обеспечивая повышенную скоростью реагирования и гарантируя производительность на уровне компонентов и системы.

По состоянию на март 2023 года компания Huawei Digital Power помогла клиентам по всему миру выработать 769,5 млрд кВт·ч экологически чистой электроэнергии, сократив выбросы углерода на 350 млн тонн, что эквивалентно посадке 480 млн деревьев. Компания Huawei стремится к сотрудничеству с клиентами и партнерами для продвижения экологически чистых фотоэлектрических систем в качестве основного источника энергии для каждого дома и бизнеса, способствуя тем самым здоровому развитию отрасли и внося свой вклад в экологически чистое будущее.