Huawei представляет сквозные OSU, формирующие надежную базу оптической связи

На Всемирном конгрессе мобильной связи (MWC) 2023 компания Huawei представила первый в отрасли ассортимент сквозных оптических сервисных модулей (OSU), функционирующих в фиксированной сети пятого поколения (F5G). Этот ассортимент продукции формирует надежную базу оптической связи для таких отраслей, как энергетика и транспорт.

Такие отрасли, как энергетика и транспорт, имеют решающее значение для экономического роста и качества жизни. Будучи одним из основных компонентов производственной системы, сеть связи для поддержки этих отраслей должна быть безопасной и надежной. Цифровизация отрасли углубляется, и нам потребуются производственные сети связи с более высокой пропускной способностью для поддержки новых услуг, таких как автоматизированная проверка линий электропередач, интеллектуальное распределение электроэнергии, интеллектуальный мониторинг дорог и интеллектуальные пункты взимания платы.

Vincent Liu, President of Huawei’s Global Enterprise Network Marketing & Solutions Sales Dept

Руководитель отдела глобального маркетинга корпоративных сетей и решений Huawei Винсент Лю (Vincent Liu) заявил следующее: «Используя оптические сервисные модули (OSU) — технологию собственных жестких каналов (NHP) пятого поколения, компания Huawei разработала сетевое решение сквозных NHP и представила ассортимент сквозных OSU от магистральных сетей до сетей доступа. Это решение обеспечивает безопасную и надежную базу оптической связи для оказания услуг по управлению производством, управления в режиме реального времени и комплексных услуг обработки данных».

Ассортимент сквозных OSU компании Huawei включает в себя полностью модернизированные оптические транспортные устройства серии OptiXtrans E9600/E6600, устройства оптического доступа серии OptiXaccess EA5800, недавно выпущенные промышленные CPE-устройства OptiXstar E810 и интеллектуальный временной шлюз Интернета вещей OptiXstar T823E-T.

Сетевое решение сквозных NHP компании Huawei выполняет несколько функций.

Обеспечение производственной безопасности с помощью сквозных собственных жестких каналов (NHP): технология мультиплексирования с временным разделением (TDM) обеспечивает изоляцию сервисов с помощью собственных жестких каналов OSU от магистрального уровня до уровня доступа с нулевыми помехами и нулевой блокировкой между сервисами. Это гарантирует безопасность и надежность производственных служб.

Обеспечение ориентированной на будущее сверхвысокой пропускной способности: основная технология Synchronous Digital Hierarchy (SDH) в прямой сети поддерживает пропускную способность до 10 Гбит/с, в то время как OSU может обеспечивать пропускную способность до 800 Гбит/с на длину волны и 96 Тбит/с на волокно для ускорения цифровых и интеллектуальных сервисов.

Использование традиционных сервисов с расширенной совместимостью: разработанная компанией Huawei оптическая транспортная платформа 6-в-1 полностью совместима с модуляцией импульсных кодов (PCM), плезиохронной цифровой иерархией (PDH) и SDH-сервисами в прямой сети. Такая совместимость обеспечивает устойчивое развитие существующих систем обслуживания и снижение инвестиционных издержек.

Упрощение эксплуатации и технического обслуживания магистралей за счет унифицированного управления: сервисы OSU повышают эффективность эксплуатации и технического обслуживания на 50%. Они поддерживают предоставление услуг одним щелчком мыши, обнаружение неисправностей одним щелчком мыши, а также визуализацию сетевых услуг и управление ими от магистральных сетей до сетей доступа.

Решение Huawei NHP получило широкое признание в энергетической и транспортной отраслях. Оно развернуто клиентами более чем в 80 странах и регионах по всему миру в целях содействия созданию надежной базы оптической связи для различных отраслей.