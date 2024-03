Huawei пятый год подряд получает сертификат «Top Employer»

Компания Huawei была признана «Top Employer» в Европе в 2024 году. Это пятый год подряд, когда компания входит в список, составленный Top Employers Institute, лидером в области сертификации управления персоналом.

Помимо того, что компания Huawei была названа лучшим работодателем в Европе, она также получила индивидуальное признание в 16 европейских странах: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Польша, Румыния, Испания, Швейцария, Швеция и Великобритания.

Huawei accepted the Top Employer Europe Award during the Top Employer celebration event.

Top Employers Institute проводил сертификацию более 2300 организаций в 121 стране/регионе, в которых в совокупности работают более 12 миллионов человек по всему миру.

Патрик Рендель (Patrik Rendel), региональный менеджер DACH & CEE, Top Employers Institute, сказал: «Top Employers Institute признает Huawei Europe работодателем с фантастическими возможностями карьерного роста на всех уровнях. Huawei на 15 % превышает общий показатель всех ведущих работодателей».

Получение звания «Top Employer» по версии Института является подтверждением приверженности Huawei талантливым сотрудникам в Европе и во всем мире. Компания по-прежнему укрепляет практику развития талантливых сотрудников, набора персонала и управления в 2024 году.

Лесли Уайт (Lesley White), заместитель вице-президента по персоналу Huawei в Европейском регионе, сказала: «Талант является важным компонентом нашей бизнес-стратегии в Европе и во всем мире. Мы рады получить звание «Top Employer» в Европе пятый раз подряд. Компания Huawei работает в Европе уже более 20 лет, и мы поняли, что для наших бизнес-операций и успеха крайне важно продемонстрировать передовые методы управления персоналом Huawei в глобальном масштабе. Благодаря этому процессу сертификации Huawei продемонстрировала, как она ищет уникальную ценность в людях и работает с ними различными способами для привлечения, удержания и развития талантов. Мы продолжим создавать больше возможностей для поддержки талантов в Европе для развития их карьеры в Huawei».

Huawei создает среду, которая поощряет инновации как внутри компании в ее европейских офисах, так и во всем мире, а также в более широкой технологической экосистеме, в которой она работает. У компании есть несколько инициатив в этой сфере. ICT Academy – это партнерство между Huawei и университетами, целью которого является обмен передовыми технологиями компании с университетами по всему миру и взращивание новых талантов в области ICT. В Huawei также работает Seeds for the Future, флагманская программа компании по развитию цифровых навыков, и программа Huawei Graduate, в рамках которой выпускники университетов получают должности в Huawei для развития и карьерного роста. Недавно компания объявила, что европейский раунд Seeds for the Future состоится в Риме, Италия, в 2024 году.