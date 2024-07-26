Vantage Foundation вместе с Backpack 4 VIC Kids поддержат уязвимых детей в Виктории

Независимая благотворительная организация Vantage Foundation объявила о сотрудничестве с благотворительной организацией Backpack 4 VIC Kids (B4VK) из Виктории, занимающейся поддержкой уязвимых детей. В рамках выполнения своей миссии, заключающейся в создании сильных сообществ, организация Vantage Foundation сотрудничала с местной австралийской компанией с целью проведения успешной акции по сбору средств при поддержке со стороны сотрудников компании.

Vantage Foundation Partners with Backpack 4 VIC Kids to Support Vulnerable Children in Victoria

Актуальность миссии B4VK невозможно переоценить. В 2022 году более 61 000 австралийских детей нуждались в уходе вне дома, причем только в Виктории их было более 14 000. Тревожно, что 1 из 33 австралийских детей зависит от служб защиты детей при ежегодном росте, достигающем 17 %, и значительном росте на 24 % среди детей аборигенов и островитян Торресова пролива. Эти статистические данные подчеркивают острую потребность в постоянной поддержке и ресурсах для оказания помощи компании B4VK в выполнении ее задач.

Основанная в 2014 году компания B4VK предоставляет кризисные и подарочные наборы уязвимым детям в возрасте от рождения до семнадцати лет, предлагая утешение и восстановление достоинства в моменты кризиса. Салли Берд (Sally Beard), основательница B4VK, поделилась трогательной историей, отражающей важность их работы: «Еще в начале я как-то разговаривала с женщиной, которая живо вспоминала, как крепко сжимала свой рюкзак B4VK, когда ее забирали из дома. Она призналась: «Для меня этот рюкзак был всем, что у меня было». Эта история укрепляет наше стремление осуществлять жизненно важную поддержку и предоставлять материальную помощь перемещенным детям, помогая им чувствовать себя в безопасности и ощущать, что их ценят, в трудные времена».

Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation, выразил искреннюю поддержку партнерства: «Для нас большая честь сотрудничать с Backpack 4 VIC Kids и поддерживать местные объединения, чтобы они могли значительно влиять на сообщества, в которых работают. Вместе с B4VK и нашими местными австралийскими корпоративными партнерами мы помогаем создать сообщество, в котором приемные дети смогут чувствовать себя в безопасности, получать поддержку и ощущать, что их ценят».