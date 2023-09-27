Huawei ускоряет рост коммерческого рынка и переход МСП на цифровые и умные технологии

В рамках конференции HUAWEI CONNECT 2023 компания Huawei провела встречу по вопросам коммерческого рынка под названием «Объединим усилия с партнерами для ускорения развития интеллектуальных технологий для малого и среднего бизнеса». На этой встрече компания Huawei поделилась своими достижениями в области реструктуризации возможностей систем маркетинга, обслуживания и НИОКР. Компания ускорила развитие коммерческого рынка и выпустила более 20 новых продуктов и решений для шести отраслей промышленности с целью помочь предприятиям малого и среднего бизнеса в переходе на цифровые и интеллектуальные технологии.

В первой половине 2023 года компания Huawei добилась масштабного роста числа партнеров и клиентов, а также совокупной выручки на коммерческом рынке. Боб Чен (Bob Chen), вице-президент Huawei Enterprise BG и президент подразделения по связям с коммерческими компаниями и дистрибьюторам, сообщил, что благодаря поддержке партнеров и клиентов Huawei удалось достичь первых успехов в деле трансформации коммерческого рынка. Компания Huawei намерена постоянно совершенствовать возможности систем маркетинга и обслуживания, а также оптимизировать процессы и ИТ-инструменты. Она будет углубленно изучать сценарии и требования клиентов и разрабатывать востребованные продукты и решения с учетом потребностей партнеров для упрощения продаж, доставки, а также эксплуатации и технического обслуживания.

Huawei launches 20 new products and solutions to accelerate intelligence for SMEs in the commercial market.

Питер Чжан (Peter Zhang), директор отдела по связям с коммерческими компаниями Huawei Enterprise BG, вместе с Ченом Цзянем (Cheng Jian), генеральным менеджером сектора правительственных и корпоративных клиентов линейки продукции Huawei Datacom, Лю Юэ (Liu Yue), директором отдела по оптическому доступу для правительственных и корпоративных клиентов линейки оптической продукции Huawei, Гэ Цяньчэном (Ge Qiancheng), директором отдела по развитию индустрии хранения данных Huawei, и Фу Цзе (Fu Jie), директором отдела по связям с партнерами Huawei по интеллектуальному взаимодействию, представили более 20 новых востребованных продуктов и решений для таких областей, как образование, здравоохранение, коммерческие системы, производство, предоставление Интернет-услуг, а также для малого и среднего бизнеса.