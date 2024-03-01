Huawei выпустила документы для ускорения интеллектуальной трансформации общественных услуг

На конференции MWC Barcelona 2024 компания Huawei представила Белую книгу по интеллектуальной трансформации общественных услуг (Public Services Intelligent Transformation White Paper), решение «Национальное облако 2.0» (National Cloud 2.0 Solution) и Белую книгу по цифровизации налоговой администрации (Tax Administration Digitalization White Paper) во время встречи на тему «Ведущая инфраструктура для ускорения анализа общественных услуг» (Leading Infrastructure to Accelerate Public Services Компания Huawei также обсудила тенденции цифровой и интеллектуальной трансформации и стратегии развития с клиентами и отраслевыми партнерами и поделилась несколькими историями успеха трансформации.

Global launch of the Public Services Intelligent Transformation White Paper

Цифровая и интеллектуальная трансформация стала консенсусом среди стран по всему миру. Правительствам следует активизировать развитие цифровой инфраструктуры для достижения инклюзивных и справедливых цифровых услуг и обеспечить двигатели для цифровой экономики. Винд Ли (Wind Li), генеральный директор глобального бизнес-подразделения по работе с государственным сектором компании Huawei, сказал: «Трансформация цифрового правительства — это долгосрочное путешествие, требующее системного подхода. Являясь ведущим мировым поставщиком ИКТ-инфраструктуры и решений, Huawei фокусируется на стратегии «Одно облако + одна сеть», чтобы помочь правительствам создать цифровую инфраструктуру для государственных услуг и добиться отличного управления, роста экономики и улучшения жизни».

Многолетний опыт Huawei в обслуживании более 700 городов в более чем 100 странах и регионах привел к тому, что на встрече была представлена Белая книга по интеллектуальной трансформации общественных услуг. Хонг-Энг Ко (Hong-Eng Koh), главный научный сотрудник отрасли общественных услуг Huawei, сказал: «Интеллектуальная архитектура трансформации состоит из нескольких уровней, таких как интеллектуальное зондирование, интеллектуальное подключение, интеллектуальная основа, интеллектуальная платформа, базовая модель ИИ, большая модель ИИ и интеллектуальное приложение. Это поможет обеспечить более инклюзивные и ориентированные на людей государственные услуги, содействовать сотрудничеству и проактивности, предложить более справедливый доступ к интеллектуальному здравоохранению, интеллектуальному образованию и еще более быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации».

С ростом использования инновационных технологий, таких как генеративный ИИ, компания Huawei запустила решение «Национальное облако 2.0». Huawei надеется помочь национальным и региональным правительствам быстрее осуществить цифровую и интеллектуальную трансформацию с помощью надежной облачной инфраструктуры, ведущих облачных сервисов и обширных отраслевых ноу-хау.

Huawei верит в концепцию «Ускорение интеллектуальной трансформации общественных услуг для продвижения когнитивного общества» и помогает правительствам и государственному сектору во всем мире в достижении цифровой и интеллектуальной трансформации, позволяя каждому извлечь выгоду из дивидендов развития, приносимых цифровой экономикой.