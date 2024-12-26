Хуснуллин: За год эксплуатации по трассе М-12 «Восток» перевезено более 45 млн человек

Трасса М-12 «Восток» эксплуатируется уже год, и за этот период по ней проехало свыше 26 миллионов автомобилей, которые перевезли не менее 45 миллионов человек и 70 миллионов тонн грузов. Жители крупных городов благодаря этой трассе экономят за поездку от двух до пяти часов. В 2025 году будет сдан участок до Екатеринбурга, а в 2026 – до Тюмени.

Такие цифры озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Параллельно правительством РФ ускоряются работы по прокладке международных транспортных коридоров «Россия», «Европа – Западный Китай» и «Север – Юг». Регулярно сдаются все новые и новые участки дорог.

23 декабря Марат Хуснуллин доложил премьер-министру Михаилу Мишустину об открытии пяти новых дорог – моста через реку Суруна на границе Чувашии и Татарстана, обходов Канска в Красноярском крае, Волгограда и Гудермеса, участка трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. За отчетный шестилетний период в общей сложности было построено и отремонтировано свыше 150 тысяч километров дорог.