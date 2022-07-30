Хвалителю актеров предложена зарплата до 70 тысяч рублей в месяц

Найдена вакансия мечты для всех, кто хотел работать в киноиндустрии. Продакшен-студия «Пензфильммаш», выпускающая юмористические сериалы «Зёма», «Красавица и Чудовище», «Полупановы» и другие, опубликовала вакансию «Хвалитель актеров».

В качестве обязанностей на популярном сайте по поиску работы обозначаются: лесть мастерству и таланту актеров, моральная поддержка команды во время съемок и репетиций. Щедрый работодатель предлагает заработную плату до 70 тысяч рублей в месяц и полный соцпакет.

«Все актеры в «Пензфильммаш» – профессионалы, мы в этом уверены. Зрители тоже высоко ценят работу – «Зёма 3», например на Кинопоиске набрал рейтинг 7,6 баллов. Но, как и все творческие люди, они нуждаются в похвале. Режиссер дает обратную связь и корректирует игру, а хвалитель будет просто хвалить. Это, по нашему мнению, должно укрепить их позитивный настрой», – заявил генеральный продюсер студии «Пензфильммаш» Семен Молоканов.

Средняя заработная плата в Пензе составляет чуть больше 35 тысяч рублей в месяц по данным портала Gogov. При этом работодатель делает предложение вдвое выше этой нормы.

«Для нас важно, чтобы все любили кино. У нас высокие требования, но и платим мы всегда щедро. Только так можно делать медиапродукты федерального уровня, находясь при этом в регионе», – прокомментировал размер заработной платы генеральный директор компании Антон Карпушкин.

По данным на 27.07.2022, вакансия еще не закрыта. Какой карьерный рост ожидает потенциального сотрудника, сколько комплиментов в день должен озвучивать хвалитель, какие метрики эффективности его работы будут прописаны в трудовом договоре, в PR-отделе компании не ответили.

Откликнуться на вакансию вы можете через https://penza.hh.ru/vacancy/68151174?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list или сообщество продакшн-студии в ВКонтакте:

https://vk.com/krasavica_i_chudovishe