ICBA: ВОЗ и ФАО подтверждают: аспартам безопасен

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выступили с новым окончательным заявлением о том, что продукты и напитки, подслащенные аспартамом, безопасны.

Объединенный комитет экспертов ВОЗ и ФАО по пищевым добавкам (JECFA) проанализировал многолетние высококачественные доказательства и данные о реальном потреблении и определил допустимую суточную норму потребления, при которой аспартам можно безопасно употреблять ежедневно в течение всей жизни.

Исполнительный директор ICBA Кейт Лоатман приветствовала заключение ВОЗ и ФАО, прокомментировав его следующим образом:

«Это окончательное заключение ведущих мировых экспертов в области здравоохранения и безопасности пищевых продуктов еще раз подтверждает, что аспартам безопасен. Этот важный результат тщательного анализа, проведенного ВОЗ и ФАО, еще больше укрепляет уверенность в безопасности аспартама и поможет информировать потребителей, которые рассматривают различные варианты снижения содержания сахара и количества калорий в своем рационе.

Исчерпывающее заключение JECFA о том, что аспартам безопасен, дополняет убедительные научные данные за более чем четыре десятилетия, а также положительные выводы органов по безопасности пищевых продуктов в более чем 90 странах».

По поводу заключения Международного агентства по изучению рака (IARC), опубликованного одновременно, но о котором неофициально стало известно общественности 29 июня, г–жа Лоатман добавила:

«IARC, которое не является агентством по безопасности пищевых продуктов, теперь официально признало, что аспартам представляет не большую опасность, чем алоэ вера и сотни других веществ, которые оно относит к той же категории на основании доказательств, которые само IARC описывает как „ограниченные» и „имеющиеся в объеме меньшем, чем достаточный».

В то время как ставшее доступным преждевременно заключение IARC, возможно, привело к распространению сенсационных предположений и напрасно смутило потребителей, IARC уже отметило, что международным органом, лучше всего подходящим для комплексной оценки безопасности потребления аспартама, является объединенный комитет экспертов ВОЗ и ФАО — который в очередной раз признал аспартам безопасным».