IEK GROUP сообщила о запуске нового производственного цеха в Тульской области

IEK GROUP, один из ведущих игроков на российском рынке электротехнической продукции, запустила современный производственный корпус в Ясногорске, Тульской области, площадью 13 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство и оборудование составили 1,3 млрд рублей. Компания ожидает окупить инвестиции уже через 4 года.

Для реализации проекта было привлечено внешнее и внутреннее финансирование: Фонд развития промышленности (ФРП) выдал льготный заем в размере 421 млн рублей, Тульское отделение Сбербанка – инвестиционный кредит в размере 231 млн рублей, остальные 648 млн рублей — собственные средства IEK GROUP.

Андрей Забелин, генеральный директор IEK GROUP: «Более 50% прибыли мы инвестируем в развитие. На расширение, модернизацию и автоматизацию производства компания направляет ежегодно более 1 млрд руб. Открытие новых цехов и увеличение доли локализованной продукции является важной частью нашего стратегического плана по импортозамещению. Продукция нового цеха сможет заменить европейские аналоги и позволит нам к 2026 году увеличить выручку на 6,7 млрд рублей. Стратегия расширения и диверсификации производства гарантирует устойчивость компании на рынке при воздействии негативных внешних факторов и обеспечивает неуклонный рост продаж — за последние три года наш оборот вырос на 75% и превысил 35 млрд рублей».

В компании прогнозируют полную загрузку производственных мощностей нового цеха уже к концу 2023 года, что обусловлено растущим спросом со стороны российских потребителей. Благодаря внедрению роботизированных линий, уникальных систем управления и новых IT-решений, IEK GROUP создала высокотехнологичное производство и наладила выпуск продукции, соответствующей потребностям заказчиков, которые ранее использовали изделия европейских брендов.

В новом цехе будет производиться продукция для промышленных предприятий, работающих в сферах строительства, ЖКХ, транспорта, энергетики, нефтехимии и телекоммуникаций и др., а также для гражданских объектов:

— металлические корпуса для электротехнических шкафов;

— металлические лотки лестничного типа для прокладки кабельных трасс;

— аксессуары к металлическим лоткам для кабеленесущих систем;

— шинопроводы для подключения силовых трансформаторов, шкафов и другого электротехнического оборудования.

Выпуская электротехнику в России, компания обеспечивает постоянное наличие продукции на складе, быструю и бесперебойную поставку. Кроме того, это позволяет кастомизировать изделия, разрабатывать и изготавливать под заказ с нужными покупателю характеристиками.

Строительство нового цеха является частью многолетней инвестиционной программы IEK GROUP, направленной на развитие промышленного потенциала и повышение степени локализации производства. На сегодняшний день у компании 6 заводов, расположенных в Ясногорске, Москве, Московской области, Новосибирске и Казани. Производственные комплексы общей площадью около 100 тыс. кв. м включают 21 цех, в которых выпускается около 10 тыс. наименований продукции, в том числе: металлические и пластиковые корпуса, а также принадлежности для электротехнических шкафов, металлические и пластиковые кабеленесущие системы, силовые разъемы, электроустановочные изделия, светодиодная светотехника и системы управления освещением. Доля локализованной продукции превышает 50%.

В ближайшие 2 года IEK GROUP планирует построить новые производственные площади в Казани, в два раза увеличить мощности производства изделий из пластика методом литья в Ясногорске. Также готовится к запуску производство телекоммуникационного кабеля на новой площадке в Троицке (Москва).