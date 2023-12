IGDX Business and Conference 2023 в Юго-восточной Азии побил рекорды на Бали

Мир игр стал свидетелем исключительной встречи таланта, инноваций и возможностей на конференции Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) Business and Conference 2023. Это ежегодное мероприятие, известное как самое крупное событие для разработчиков игр в Юго-восточной Азии, установило новые рекорды и превзошло все ожидания, объединив свыше 900 участников, включая более 100 разработчиков игр, а также целый ряд издателей, байеров, инвесторов и ведущих операторов индустрии игр. В этом году мероприятие имело оглушительный успех. Всего за два дня прошло свыше 800 встреч. The Power of Connections – одно из основных направлений IGDX – это возможность для разработчиков обсудить проекты, найти финансирование и исследовать возможности коллаборации с гигантами индустрии.

Что делает IGDX уникальной, так это присутствие крупных игроков индустрии игр. В этом году мероприятие посетили гиганты отрасли игр, такие как Steam, Google, Xbox и PlayStation. Их присутствие подчеркнуло важность IGDX как площадки для поддержания инноваций, партнерского взаимодействия и инвестиционных возможностей в индустрии. IGDX также привлекла международных издателей, таких как Raw Fury, Plug in Digital, Kepler Interactive и Fellow Traveller.

Конференция прошла не только в обсуждениях, но и в активных действиях. Сразу же после нее несколько разработчиков, включая SLAB, Livander, Gingersun и Khailabs заключили сделки, которые будут определять будущее совместных проектов и еще больше обогащать геймерский ландшафт Индонезии. Разработчики целого ряда снискавших за последние годы международное признание игр, таких как «Coffee Talk», «A Space for The Unbound», «Coral Island», «My Lovely Daughter», «Selera Nusantara», «Potion Permit» и многих других, которым удалось завоевать свое место на мировой арене, надеялись на продолжение работы над ними.

Государственная поддержка способствует росту. Правительство Индонезии через Министерство по коммуникациям и информационным технологиям выступало движущим фактором в успехе расцветшей индустрии игр. IGDX, впервые проведенная в 2019 году, является свидетельством такой поддержки, создавая платформу для процветания местных разработчиков.