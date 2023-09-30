Игорь Худокормов как пример успешного российского бизнесмена

Игорь Худокормов – успешный российский бизнесмен, основавший в 1992 году компанию «Продимекс» и ставший ее основным акционером. Сперва она была обыкновенным дистрибьютором крупнейших мировых трейдеров – Cargill, ED&F Man, Marc Rich&Co (Glencore) и др. Именно Худокормов в те непростые времена первым направил на Украину судно с сахаром-сырцом, который затем перерабатывался в белый сахар и возвращался в таком виде в Россию.

В течение восьми лет (1998-2005) количество заводов, принадлежащих «Продимекс», выросло до 23, а объемы импорта сахара-сырца превысили 1 млн тонн.

На период с 2000 по 2005 гг. приходится формирование «Продимексом» земельного банка рядом с четырьмя заводами, где стартовала программа модернизации и увеличения мощностей. На всех сахарных заводах к 2022 году была завершена установка автоматических систем управления, появились цеха сушки и гранулирования жома, сушки и отгрузки дефеката, что привело к достижению безотходного производственного процесса. В настоящее время «Продимекс» продолжает модернизировать свои предприятия, направляя порядка половины прибыли на эти цели.

Кроме того, в течение 20 лет компания смогла сформировать крупный земельный банк. К 2020 году площадь его пашни оказалась более 900 тыс. га.

Внедрение принципов устойчивого развития всех бизнес-процессов компания «Продимекс» начала с 2016 года.

Программу развития бизнес-направлений по производству семян компания начала реализовать с 2017 года. Для этого используются высокотехнологичные семенные заводы, например, Таловский семенной завод Воронежской области (его мощность достигает 400 тонн семян зерновых).

Игорь Худокормов уделяет внимание и другим бизнес-направлениям, к примеру, строительству жилой и коммерческой недвижимости.