Игорь Скурлатов принял участие в обсуждении создания в России единого оператора цифровых рекламных конструкций

Общество
24 августа 2022

Поправки в закон «О рекламе», предусматривающие создание единого российского оператора цифровых рекламных конструкций, обсуждались в программе «Прямой разговор. OOH». Ее участниками стали: депутат Госдумы, член фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев, гендиректор компании «Дрим» Игорь Лернер, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков и заместитель исполнительного директора Russ Outdoor Сергей Дубков.

Эксперты сошлись во мнении, что наиболее приятное впечатление среди участников произвел Сергей Дубков из Russ Outdoor, в основе аргументации которого лежала логика и понимание целесообразности принятия поправок, а его оппоненты нередко грешили откровенным популизмом.

По мнению доктора политических наук и соучредителя Нацфонда развития регионов Игоря Скурлатова, перемен желают все участники рынка, проблема в том, что в лагере противников нового законопроекта единого мнения нет. Это придает ещё большую ценность возможности конструктивного обсуждения борьбы с незаконной наружкой, пополнения местных бюджетов и повышения информационной безопасности в сложившейся международной обстановке.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

CCTV+: Си Цзиньпин в ходе визита в Ляонин сделал акцент на реструктуризации и наводнениях

Общество

Deep Isolation и Amentum создали партнерство для утилизации ядерных отходов по всему миру

Общество

Компания GWM проводит в 2022 г. фестиваль для любителей пикапов POER из различных стран 

Мир

CSL запускает новый унифицированный глобальный бренд