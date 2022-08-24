Игорь Скурлатов принял участие в обсуждении создания в России единого оператора цифровых рекламных конструкций

Поправки в закон «О рекламе», предусматривающие создание единого российского оператора цифровых рекламных конструкций, обсуждались в программе «Прямой разговор. OOH». Ее участниками стали: депутат Госдумы, член фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев, гендиректор компании «Дрим» Игорь Лернер, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков и заместитель исполнительного директора Russ Outdoor Сергей Дубков.

Эксперты сошлись во мнении, что наиболее приятное впечатление среди участников произвел Сергей Дубков из Russ Outdoor, в основе аргументации которого лежала логика и понимание целесообразности принятия поправок, а его оппоненты нередко грешили откровенным популизмом.

По мнению доктора политических наук и соучредителя Нацфонда развития регионов Игоря Скурлатова, перемен желают все участники рынка, проблема в том, что в лагере противников нового законопроекта единого мнения нет. Это придает ещё большую ценность возможности конструктивного обсуждения борьбы с незаконной наружкой, пополнения местных бюджетов и повышения информационной безопасности в сложившейся международной обстановке.