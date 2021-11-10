iHerb дарит 5% кэшбэка пользователям Юmoney

Крупнейший маркетплейс витаминов и товаров для здорового образа жизни iHerb представляет новую программу кэшбэка для пользователей сервиса электронных платежей ЮMoney.

Все, кто подключен к программе лояльности ЮMoney, с 2 по 30 ноября 2021 года смогут получить 5% кэшбэка за любую покупку на сайте iHerb. Кэшбэк начисляется в виде баллов, которые можно потратить в тысячах интернет-магазинов. Баллами можно оплатить до половины от стоимости покупки. 1 балл = 1 рубль.

Чтобы получить баллы, покупку нужно оплатить кошельком или картой ЮMoney либо картой любого другого банка, привязанной к кошельку. В месяц пользователь может получить до 3000 баллов.

Сегодня общий рынок кэшбэка в России достигает 250 миллиардов рублей. К программам лояльности подключены 17% держателей карт, и каждый из них в месяц получает в среднем 500 рублей кэшбэка. По прогнозам экспертов, рынок кэшбэка еще не достиг предела, в ближайшем будущем его рост продолжится.

iHerb

iHerb — компания создана в 1996 году в США. Ассортимент iHerb включает витаминные комплексы, пищевые добавки, продукты для вегетарианцев, людей с особыми потребностями в питании, косметику, средства личной гигиены, товары для дома и для животных. На витрине маркетплейса выставлено более 30 000 товаров от 1200 производителей.

О Юmoney

ЮMoney* — крупнейшая по выручке финтех-компания России в 2018-2020 годах, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. ЮMoney — самый популярный в РФ сервис электронных платежей (по данным Mediascope за 2020 год), через который рассчитываются больше половины российских пользователей интернета. В ЮMoney зарегистрировано свыше 60 миллионов кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и Mastercard®, уже выпущено более двух миллионов пластиковых и 19 миллионов виртуальных карт. ЮKassa — цифровая финтех-платформа ЮMoney, которая лидирует среди специализированных платежных сервисов для бизнеса в России (по данным «РБК Исследование Рынков», 2021 год). С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приема оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрого расчета между юрлицами, больше 120 платежных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.

*ООО НКО «ЮМани»