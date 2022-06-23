iHerb объявляет об обновлении своей программы лояльности для миллионов клиентов по всему миру

Компания iHerb, являющаяся одним из мировых лидеров в области электронной коммерции в сфере здоровья и красоты, представляет обновленную и расширенную программу лояльности iHerb Rewards. Компания iHerb более 25 лет увлеченно и самоотверженно работает над улучшением обслуживания клиентов и сейчас совершенствует свою инновационную программу вознаграждений Rewards, чтобы поблагодарить покупателей со всего мира за их поддержку и лояльность.

Компания iHerb предложит новым и существующим клиентам потрясающие скидки, возврат денег и образовательные ресурсы в рамках программы Rewards Credit. Функция iHerb Review & Earn предоставляет информацию и отзывы реальных покупателей о приобретенных товарах, чтобы помочь потенциальным клиентам сделать более осознанный выбор. Кроме того, эта функция позволяет покупателям получать вознаграждения за отзывы, что обеспечивает дополнительные выгоды и укрепляет доверие и лояльность к бренду. В рамках этой программы iHerb планирует обеспечить полноценное взаимодействие и выстроить прочные отношения со своими клиентами, что демонстрирует стремление компании обеспечить непревзойденное обслуживание на всех этапах совершения покупки в интернете.

Кроме того, пользователи могут делиться ссылками программы Rewards, чтобы получать вознаграждения за рекомендации и невероятные преимущества, в том числе:

Получите $10 или 10% за каждую рекомендацию Новые клиенты: Подарите скидку в размере 10% и получите вознаграждение в кредитах в размере $10 за первый заказ пользователя, который совершил покупку по вашей рекомендации. Существующие клиенты: Получите вознаграждение в кредитах в виде комиссии в размере 10%.

Оставляйте отзывы и заработайте до $21 за каждый из них Оставляйте отзывы о товарах, приобретенных вами в iHerb, и получайте вознаграждение в размере $1 за каждый отзыв после его утверждения. Кроме того, получайте вознаграждение в размере $0,10 за каждую положительную оценку вашего отзыва – до $20 за 200 оценок. Отзывы могут быть как положительными, так и отрицательными. Просто убедитесь в том, что они максимально информативны.

Заработайте до $10 за каждый ответ Отвечайте на вопросы, заданные другими клиентами или посетителями о продуктах, которые вы приобрели, и получайте вознаграждение в размере $0,10 за каждую положительную оценку вашего ответа – до 100 оценок или $10,00 за ответ и каждый товар. Чем более информативными и полезными будут ваши ответы для других клиентов, тем больше положительных оценок вы получите.



«Теперь программа iHerb Rewards предлагает еще больше стимулов нашим ценным клиентам и мировому сообществу рекомендателей, будь то устные рассказы о превосходных товарах iHerb или отзывы об использовании медицинских и оздоровительных продуктов на нашем сайте. Мы постоянно стремимся предлагать только самое лучшее в сфере товаров для красоты и здоровья, и программа Rewards поддерживает эту цель, предоставляя клиентам и рекомендателям вознаграждения, которые можно использовать для оплаты покупок или даже обналичить. Мы убеждены в том, что это самая удобная для клиентов и рекомендателей программа вознаграждений, доступная для всех в мире», — заявил вице-президент по маркетингу роста Нил Фолгейт (Neil Folgate).

В 2021 году компания iHerb выдала вознаграждения на сумму более 50 млн долларов, денежные вознаграждения составили более 20 млн долларов, а лучший участник программы заработал в общей сложности более 870 000 долларов. Клиенты могут создать учетную запись, войти в систему для обмена ссылками с рекомендациями и начать зарабатывать. Более подробная информация представлена на странице программы лояльности iHerb Rewards

О компании iHerb: Компания iHerb – крупнейший в мире интернет-ритейлер в категории «Витамины, минералы, БАД». Компания стремится расширить свое присутствие в других сферах рынка товаров для здорового образа жизни. Пользуясь доверием миллионов людей в более чем 185 странах, iHerb предлагает тщательно подобранный ассортимент фирменных и инновационных продуктов сторонних поставщиков, а также собственного производства по самым выгодным ценам.