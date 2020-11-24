iHerb представил мультивитаминные комплексы «для него» и «для нее» от VPLab

Крупнейший маркетплейс витаминов, натуральной косметики и товаров для здорового образа жизни iHerb представляет новинку на своей площадке — мультивитаминные комплексы для женского и мужского здоровья от британского бренда VPLab. Это второй бренд, который в 2020 году выходит на мировую площадку iHerb через российский офис маркет-плейса, на этот раз – в сотрудничестве с российским представительством компании «Спорт-Экспресс».

Ultra Women’s Multivitamin Formula от VPLab — это мультивитаминный комплекс, разработанный с учетом потребностей женского организма. Он включает 5 разработанных специалистами формул:

для поддержания основных функций организма;

для здоровья кожи, волос и ногтей;

для улучшения памяти;

формула антиоксидантной защиты с экстрактом зеленого чая от негативного воздействия внешней среды;

формула с коллагеном и гиалуроновой кислотой для сохранения упругости кожи и здоровья суставов.

Этот мультивитаминный комплекс на маркетплейсе появится в категории пищевых добавок для женского здоровья «Женские мультивитамины».

Ultra Men’s Sport Multivitamin Formula — это мультивитаминный комплекс для поддержания мужского здоровья. В нем 5 составленных в лаборатории смесей полезных веществ:

для поддержания основных функций организма;

для улучшения памяти;

формула с аминокислотами L-карнитином, L-глютамином, L-метионином и L-таурином для быстрого восстановления после спортивных нагрузок;

смесь экстрактов черники, клюквы, ягод асаи, граната, брокколи, шпината и других растений, и фруктов для поддержания уровня мужских гормонов;

смесь экстракта ягод пальмы Сереноа, семян тыквы и каротиноида ликопина для профилактики заболеваний предстательной железы.

Этот комплекс можно будет найти как в разделе добавок для мужского здоровья «Мужские мультивитамины», так и в разделе спортивного питания «Добавки для физической активности».

В составе формул также витамины A, C, D3, E, K1, B1, B2, B3, B6, B12, кальций, магний, цинк, железо, селен, фолиевая кислота, биотин — всего более 50 активных ингредиентов в каждом комплексе. Одна упаковка мультивитаминов содержит 90 капсул. В качестве пищевой добавки рекомендуется употреблять по 1-2 капсулы в день, запивая их водой.

Информация, представленная в данном материале, не представляет собой и не заменяет консультацию врача. Необходимо получить консультацию врача.

Компания VPLab с 2006 года производит спортивное питание, добавки для физической активности и мультивитамины. Производство бренда находится в Британии. Продукты компании обладают сертификатами ISO, USP и GMP.

Первым российским брендом, который в 2020 году вышел на iHerb, стал производитель зубных паст и средств для гигиены полости рта R.O.C.S. Сейчас на маркетплейсе более 20 продуктов этой марки.

iHerb планирует и дальше укреплять сотрудничество с российскими компаниями. В очереди на интеграцию на маркетплейс еще 5 отечественных брендов, и специалисты маркетплейса готовы рассматривать заявки от любых производителей как крупных, так и начинающих.