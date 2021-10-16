III театральный фестиваль «Новые люди» пройдет в Калуге и Обнинске

С 15 по 24 октября 2021 года в Калуге и Обнинске при поддержке Фонда президентских грантов пройдет III театральный фестиваль «Новые люди». Задача его организаторов — познакомить зрителей с наиболее необычными, оригинальными форматами, существующими в современном театральном искусстве.

В наше время публику сложно чем-либо удивить, однако участвующие в фестивале постановки показывают, что даже классику можно представить в совершенно неожиданной трактовке — и это действительно впечатляет. Достаточно упомянуть о спектакле «Двенадцатая ночь» по произведению Уильяма Шекспира, поставленном режиссером Юрием Муравицким в воронежском «Никитинском театре». Уникальность спектакля в том, что каждый актер готов сыграть любого персонажа пьесы и роли распределяются в начале постановки, когда зрители проводят жеребьевку. Благодаря этому каждый показ становится удивительным и не похожим на все предыдущие.

Для поклонников современной хореографии в программу включен спектакль «Танцпол» от театра «Балет Москва» — хит последних театральных сезонов. Зрителей ждет настоящий танцевальный марафон от бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена, в котором сойдутся артисты балетной и современной труппы.

Еще одно нестандартное переосмысление классической литературы: спектакль «Кто убил Анну» по мотивам «Анны Карениной» Льва Толстого от одного из самых необычных московских театров Le Cirque De Charles La Tannes. Удивляет уже то, что для постановки выбран формат сторителлинга — зачастую переходящий почти в stand-up.

Много внимания в программе этого года уделено спектаклям для детей и подростков — интересным, впрочем, и более старшему поколению, а также полезным в плане диалога детей и родителей.

Постановка «Дети ворона» от «Центра имени Вс. Мейерхольда» создана по бестселлеру современной детской литературы — одноименному роману Юлии Яковлевой. Спектакль «Мечтатель, или Почему я?» от «Театра вкуса» — это путешествие за мечтой, в которое публика отправится совместно с одним из самых обаятельных актеров московской сцены Юрием Макеевым. «Дети железной птицы» режиссера Константина Кожевникова — научно-героическая сказка о первом полете в космос, из которой зрители узнают больше о Юрии Гагарине и Сергее Королеве.

Для школьников младших и средних классов в афише представлены спектакли, созданные в легком и увлекательном жанре сторителлинга, рассказывающие понятным юным зрителям языком о важных исторических событиях. «Ольга», «Тайна Куликовской битвы», «Иван Грозный» — постановки, которые смело можно назвать образовательными.

Для самых маленьких зрителей фестиваль «Новые люди» может стать первым знакомством с миром театра. Специально для них будут показаны изобретательные камерные постановки «Я садовником родился», «Ухти-Тухти» и «Самый счастливый осьминог».

Первый международный театральный фестиваль «Новые люди», состоявшийся в Калуге в декабре 2018 года, вошел в подборку 10 лучших региональных фестивалей России.

Программа фестиваля: http://kalugafest.com/shows/