IIIF150 выпускает новый ультратонкий защищенный телефон серии Air

Защищенные телефоны обычно напоминали большие черные «броневики». Команда IIIF150 убеждена в том, что в сфере разработок и дизайна защищенных телефонов открыты дополнительные возможности. При наличии жесткой конструкции и большого аккумулятора защищенные телефоны все же могут быть легкими и разнообразными. Компания IIIF150 занимается внедрением на рынок новейших дизайнов защищенных телефонов.

Например, компания старается создать привлекательные защищенные телефоны, со смелым, но эстетичным дизайном, используя яркие задние крышки, модные узоры, ультратонкий дизайн, потрясающую светодиодную подсветку и т. д. Защищенные телефоны IIIF150 представляют собой продвинутые защищенные телефоны, но не только в дизайнерском, а и в техническом плане. После тестирования большого количества материалов команда IIIF150 наконец нашла идеальное решение для задней крышки. Оно позволяет красочным узорам надежно прилипать к подложке, сохраняя при этом превосходный уровень прочности и не боясь износа.

Все продукты IIIF150 обладают водонепроницаемостью со степенью защиты IP68 и IP69K, а также соответствуют стандарту MIL-STD-810H, что является гарантией сохранности устройства после падения, удара, вибрации, намачивания и экстремальной температурыВ марте этого года IIIF150 представит на рынке свой новый стильный, надежный защищенный телефон Air1 Ultra+ с ультратонким дизайном.

Модель Air1 Ultra+ обладает внушительным набором технических характеристик. Телефон оснащен 6,8-дюймовым дисплеем FHD+, имеющим плавную частоту обновления 120 Гц. Он имеет повышенную чувствительность, поэтому его можно легко использовать мокрыми руками или в перчатках. Телефон работает под управлением MediaTek Helio G99. Это 6 нм процессор, обеспечивающий более плавное функционирование, более четкий захват, повышенную энергоэффективность и более надежное соединение. Он сопряжен с оперативной памятью в 12 ГБ плюс расширенной оперативной памятью в 12 ГБ и внутренней памятью в 256 ГБ.