Илгизя Шарафиева — кто она?

Сейчас она бизнес-консультант, генеральный директор группы строительных компаний, бизнес-леди, эксперт в сфере строительства, маркетинга и бизнеса, потрясающая мама, а самое главное восхитительный, подающий большие надежды художник. Самый частый вопрос, который задают Илгизе звучит так: «как Вы сохраняете ресурсное состояние, силы и вдохновение на работу, в чем Ваш секрет?”. А секрета на самом деле нет. Все дело в творчестве. Илгизя тот самый один человек из тысячи, которому удалось свою отдушину превратить в одно из главных дел своей жизни. Давайте начнем с начала, с того самого дня и момента, когда краски и холсты появились в жизни ныне преуспевающей бизнес-вумен.

Как искусство вошло в жизнь Илгизи?

Искусство в жизнь Илгизи вошло внезапно, и как раз в тот момент, когда это было необходимо. Третья беременность и рождение ребенка не успели принести столько радости, сколько обычно приносит новоиспеченным мамам. Взамен этого материнство принесло множество боли. Болезнь, а после смерть ребенка для Илгизи стали серьезным ударом. Несмотря на столь морально тяжёлые события в жизни она была вынуждена продолжать работать, чтобы обеспечить двоих старших детей. Они стали главной опорой и сильным толчком к стремлению в работе и развитии. Все же чего-то в жизни женщины не хватало. Однажды, проходя мимо полок магазина, в котором продавалось все для творчества, ее взгляд упал на необычные вещи: мольберт и краски. Непреодолимая тяга заставила купить все необходимое и начать рисовать. С того дня краски и кисточки не покидают жизнь Илгизи.

Первая картина, которую Илгизя написала на самом большом полотне, полностью была закрашена черной краской. Это и ознаменовало новую ветвь ее жизни. Написание картин стало занимать немалую часть жизни Илгизи. Это отвлекало от назойливых мыслей, насущных проблем и заряжало столь необходимой энергией. По началу картины были преимущественно темные, даже мрачные, однако с каждым разом они обретали все больше красок. Теперь эксперименты с акрилом — любимую занятие художницы. Новую черту как в творчестве, так и в жизни Илгизи провела командировка в прекрасный город Сочи, которая привела к судьбоносному решению переехать. Именно здесь Илгизя по-настоящему обрела место силы и стала развивать любимое дело наряду с другими специальностями. Труд, упорство, безумное желание и череда событий привели к тем результатам, которых достигла Илгизя Шарафиева.

Хобби или работа?

Самая лучшая работа — эта та работа, которая начинается с хобби. Ровно так и получилось у Илгизи. Творчество, искусство, рисование настолько затянули бизнес-вумен, что она решила развиваться в этой сфере и оказалось в ней не менее успешной, чем в других своих специализациях. Желание и трудолюбие способны на многое. Сейчас работы художницы можно увидеть не только на выставках и в интернете, но и любоваться картинами, созданными индивидуально на заказ. Первая выставка художницы проходила под эгидой “я люблю Сочи”. Заинтересовавшиеся пришли посмотреть на первую выставку художницы в выставочном центре Гранд Отеля «Жемчужина» в рамках фестиваля народных мастеров и художников России «Территория красоты — 2021» и были поражены. Посетители отметили, что в каждом написанном произведении прослеживается душа, частичка жизни и море вдохновения. Не удивительно, что многие долгое время не могли оторвать глаз от представленных картин. Ещё дольше они не могли поверить в то, что автор картин не имеет художественного образования и в целом до определенного периода жизни не брал в руки кисточки и краски. В это действительно тяжело поверить, так как каждая работа Илгизи выполнено изящно и четко. Благодаря этому начинающую художницу наградили Дипломом за высокое качество представленных на выставке работ.

Посетить выставку и тем самым поддержать начинающую художницу, а заодно и соотечественницу пришли представители Автономии татар и башкир. Это и подтолкнуло художницу на создание новой выставки, но уже в татарском стиле. Илгизя хоть и родилась в Ульяновской области все же имеет казанские корни. Маленькой девочкой она часто бывала в Татарстане. Сейчас же каждая картина в этом стиле олицетворяет какое-либо воспоминание из детства. На одной из картин Илгизя запечатлила самую большую казанскую Мечеть Кул-Шариф. Другая картина раскрывает детали национального праздника — Сабантуя. На картине изображены девушки в национальных нарядах. Все картины богато украшены национальными узорами. Илгизя объявила о том, что выставка под названием “Балачак”, состоится уже этой осенью.

Мы еще не раз побываем на выставках нашей Илгизи Ирековны, а сегодня познакомиться с работами татарской художницы возможно на сайте: www.ilgizya.ru