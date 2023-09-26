Илья Завьялов: несколько слов о DeFi

Взрывы FTX / Alameda, Genesis, 3AC, Terra / Luna и 987 других катастроф, которые мы пережили, позволили «ускорить» боль и избежать затянувшегося периода мрака и обреченности. Но надо понимать, рынок падал тяжело, и это действительно заняло много времени. Если обозначить май 2022 года как начало «медвежьего» рынка, а где-то в I квартале 2023 года как его окончание, то это почти два года. Но в 2018 году было хуже, потому что денег в криптовалюте было в 100 раз меньше, а людей было всего двадцать.

Впечатляет тот факт, что у DeFi до сих пор есть более 50 млрд долларов TVL, не говоря уже о чем-то в диапазоне 11 цифр. Очевидно, что DeFi как индустрия имеет PMF не только для тех, кто, вероятно, живет в странах первого мира, но и для тех, кто имеет такую банковскую инфраструктуру, как наша. Как бы дико это ни звучало, но реальность положить деньги на банковский счет и иметь возможность снять их, когда захочется, — это то, чего нет у подавляющего большинства населения планеты.

С другой стороны, немного обидно, что единственные «победы» DeFi на прикладном уровне — это стейкинг ETH, заработок 4% доходности на стейблкоинах, торговля перпами на цепочке против house (GLP) и эпизодическое сворачивание активов в корзину для получения чуть большей доходности (GLP). Когда я только начинал заниматься криптовалютами, я сразу же увлекся криптовалютными войнами прошлых лет, очарованный повествованием и тем, как в нем DeFi представлялась чем-то большим, чем жизнь. Конечно, все прошли через Curve Wars и немного повзрослели, но мне до сих пор трудно вспомнить время, когда DeFi был «главным героем». Неужели это лучшее, на что мы способны?

Завьялов Илья Николаевич твердо убежден, что текущие оценки ряда монет не только по меньшей мере разумны (основаны на фундаментальных данных из выдуманных источников), но и в ряде случаев недооценены. Возможно, у DeFi не так много DAU, как у ChatGPT, но это не отменяет ее преимуществ и устойчивости, которую она демонстрировала в течение последних двух лет.

Ничто так не иллюстрирует этот феномен, как дегенские игры on-chain, произошедшие к настоящему времени в 2023 году. Взяв лишь некоторые из них, мы увидели, как очень быстро произошло следующее:

PEPE → Рыночная стоимость 1,5 млрд. долл.

RLB → рыночная капитализация 400 млн. долл.

UNIBOT → Рыночная стоимость 70 млн. долл.

Эти монеты не отражают ценности DeFi или криптографии как инструмента, расширяющего возможности человека, но разве это кого-то волнует? Сейчас люди пытаются заработать деньги, ставя карету впереди лошади (или телеги?). Верится, что через некоторое время то, что создается, станет достоянием широких масс.

Я никогда не был так настроен по отношению к криптовалютам, и не только потому, что мне довелось наблюдать, как эти монеты плавят лица и шокируют 99% криптовалютного твиттера, но и потому, что это происходит параллельно с несколькими огромными инновациями, которые собирают деньги на частных рынках. On-chain gaming, новые примитивы для кошельков без опеки и технология нулевого знания — все они работают в рамках основной этики криптовалют, независимо от того, приносят ли они деньги в данный момент и удается ли им привлечь внимание общественности.

Автор: Завьялов Илья Николаевич

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