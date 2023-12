imo стал партнером The Game Awards 2023 для прямой трансляции церемонии награждения

Популярная платформа для обмена мгновенными сообщениями imo стала партнером The Game Awards (TGA) по глобальному вещанию. Благодаря этому партнерству imo будет транслировать церемонию награждения 2023 года в Лос-Анджелесе по всему миру в прямом эфире 8 декабря 2023 года в 12:30 по Гринвичу.

The Game Awards — это ежегодная церемония награждения для признания достижений в индустрии компьютерных игр. Она собирает игроков, разработчиков игр, а также звезд шоу-бизнеса, чтобы наградить и продемонстрировать лучшие компьютерные игры как синтетический, захватывающий и вдохновляющий вид искусства. В этом году мероприятие, на которое приглашены 5.000 почетных гостей и представителей индустрии, возглавит экспертный совет, состоящий из ведущих издателей видеоигр и компьютерных платформ.

На прошлых церемониях TGA присутствовали такие знаменитости, как Галь Гадот, Кристофер Нолан, Киану Ривз, Вин Дизель, Аль Пачино, Джейсон Шварцман, Джек Блэк, Марго Робби и Том Холланд. В этом году претендентами на звание «Игра года» являются Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Пользователи imo могут подключиться к прямому эфиру, нажав на специальный баннер в разделе «Сторис» на главной странице веб-сайта или в голосовом чате. Их ждет увлекательная 3-часовая трансляция престижного шоу. «Для нас большая честь стать партнером The Game Awards по глобальному вещанию и представить это захватывающее событие нашему сообществу. Мы продолжим совершенствовать наши сервисы и предлагать нашему сообществу новые интересные функции», — сказал Мехран Кабир (Mehran Kabir), коммерческий директор imo.

«Стремясь охватить как можно более широкую аудиторию, мы счастливы приветствовать в наших рядах пользователей imo», — заявил Джефф Кили (Geoff Keighley), исполнительный продюсер и ведущий The Game Awards. Он добавил: «Мы хотим, чтобы люди воспринимали компьютерные игры как вдохновляющую, захватывающую и сложную форму развлечений».

Основные платформы, включая Facebook, YouTube и Instagram, также подписали контракт на трансляцию церемонии The Game Awards 2023 по всему миру.