IMOU представила новые камеры видеонаблюдения Cruiser 2 и Rex 3D с алгоритмом ИИ

Компания IMOU – один из ведущих поставщиков интеллектуальных решений и услуг в сфере Интернета вещей – убеждена, что технологии и красота могут существовать одновременно, а интеллектуальные технологии могут быть визуально привлекательными. Сегодня компания выпускает Rex 3D и Cruiser 2 – первые интеллектуальные камеры безопасности для внутреннего и наружного наблюдения, оснащенные IMOU SENSE, самостоятельно разработанной компанией IMOU матрицей алгоритмов искусственного интеллекта.

Реальный искусственный интеллект для более точного распознавания

В отличие от большинства алгоритмов ИИ, которые представлены в сфере домашних камер безопасности и в большинстве случаев содержат интегрированные чипы, IMOU инвестировала в исследования и разработки и внедрила алгоритмы IMOU SENSE™ для повышения производительности ИИ и удобства пользователей. Мощная вычислительная база IMOU SENSE™, в сочетании с ведущим чипом модели алгоритма свёрточной нейронной сети CNN, обеспечивает эффективную обработку и анализ данных. По сравнению с алгоритмом, предоставляемым производителем чипа, точность алгоритмов IMOU SENSE™ на 20–50% выше, что делает распознавание людей и домашних животных более эффективным и точным.

Благодаря мощному алгоритму ИИ IMOU SENSE™, Rex 3D и Cruiser 2 способны распознавать человеческие фигуры и домашних животных с точностью до 99%. Они распознают объекты и обрабатывают данные за 20 миллисекунд (0,02 секунды), быстро обнаруживают людей и домашних животных, немедленно (в течение 0,6 секунды) направляя соответствующее уведомление в приложение, позволяя следить за тем, что на самом деле имеет значение, без получения раздражающих ложных предупреждений. При этом коэффициент пропуска снижен на 35–50%, а количество ложных тревог снижено до 95%. Rex 3D и Cruiser 2 обеспечивают более точные результаты обнаружения и эффективно отфильтровывают ложные тревоги.

Интеллектуальное слежение на 360° обеспечивает более чёткий панорамный обзор

Rex 3D и Cruiser 2 имеют два уровня качества изображения: 3МП и 5МП. Благодаря мониторингу в режиме реального времени и функции панорамного поворота и наклона, обеспечивается полный охват каждого уголка дома. 8-кратный цифровой зум, матрица с разрешением более 1080P и усовершенствованные ИК-алгоритмы, обеспечивают кристально чистое видео как днём, так и ночью. Приложение Imou Life можно включить в режиме интеллектуального отслеживания, что позволяет камерам автоматически отслеживать и фиксировать движения и аномальные события после обнаружения неизвестного объекта.

Защитите свой дом со всех сторон с помощью Auto-Cruise

Модель Rex 3D автоматически вращается на 355° по горизонтали и просматривает каждый уголок дома, обеспечивая отсутствие слепых зон. Модель Cruiser 2 была разработана с двумя углами поворота и наклона: горизонтальный поворот на 340°, а также вертикальный поворот и наклон на 90°. Они могут отслеживать движение людей и транспортных средств автоматически, либо с помощью дистанционного управления вращения объектива для просмотра панорамы. Включив Auto-Cruise в приложение Imou, пользователи могут дистанционно планировать график обеспечения безопасности. В приложении можно задать шесть выбранных точек, а также настроить время вращения камеры. При включении этого режима камеры автоматически вращаются между выбранными точками, захватывая важные области, в течение установленного периода времени. Также можно установить время удержания в каждой выбранной точке в течение 10-300 секунд.

Активное сдерживание для отпугивания злоумышленников

Когда режим активного сдерживания включен, как только на мониторе появится движущийся объект, камеры автоматически издадут громкий звуковой сигнал (100 дБ), чтобы отпугнуть нарушителя, и одновременно отправят уведомление в приложение. Кроме того, в приложении можно задать зоны обнаружения, которые пользователи хотят контролировать, что поможет избежать ложных тревог. Более того, пользователи могут настраивать звуковой сигнал (по умолчанию используется сигнал сирены, а остальные три сигнала можно настроить индивидуально. Каждый сигнал длится не более 10 с).

Полнодуплексный (FDx) двусторонний разговор, синхронное видео

Rex 3D и Cruiser 2 оснащены встроенным Hi-fi микрофоном и разрешением HD для обеспечения четкой двусторонней видеосвязи. Встроенные динамик и микрофон позволяют пользователям взаимодействовать с домашними животными и родственниками, а также прогонять нежелательных гостей. Функция двустороннего разговора также может включаться одним касанием в приложении Imou Life.

Приватный режим

Кроме того, одним кликом в приложении Imou Life можно повернуть объектив Rex 3D вниз для отключения записи и мониторинга. Физическая защита и технический поток резки также обеспечивают пользователям дополнительную конфиденциальность.

Осветите ночь с помощью интеллектуальных технологий

В Cruiser 2 можно настроить различные режимы ночного видения, всё зависит от того, хотите ли вы, чтобы ночное видение оставалось полноцветным всё время, или предпочитаете включать полноцветный режим только при возникновении события для экономии энергии:

Умный режим: При обнаружении подозрительных движений камера автоматически переходит в цветной режим.

Полноцветный режим: Благодаря встроенным прожекторам ночное видение стало более ярким и полноцветным.

Инфракрасный режим: Усовершенствованный алгоритм ИК-подсветки обеспечивает четкие чёрно-белые изображения даже в темноте.

Выключенный режим: Отключение всех режимов ночного видения, инфракрасный режим и прожектор выключены.

Экономия места, передача изображений с более высокой четкостью в формате HD

В Rex 3D и Cruiser 2 применяется технология интеллектуального кода H.265 нового поколения, что позволяет передавать изображения высокой четкости и занимать меньше места. H.265 может передавать изображения со скоростью 2 Мбит/с и обеспечивать непрерывную 16-дневную запись на Micro SD объемом 256 Гб в камере 3МП и 8-дневную непрерывную запись на Micro SD объемом 256 Гб в камере 5МП. По сравнению с Н.264, пропускная способность H.265 уменьшена на 50%, что позволяет экономить больше места.

Поддерживается несколько способов хранения

Потребителям предоставляются на выбор 3 способа хранения видеозаписей. В облачном хранилище: записанные видеоматериалы хранятся дистанционно в облаке, при этом данные строго зашифрованы, а видео сохраняются даже в случае поломки камеры. Для хранения видео пользователи также могут использовать SD-карту и NVR. Карта памяти SD рассчитана на 256 Гб и поддреживает 24 часа непрерывной видеозаписи и локальное хранение. Когда хранилище заполняется, старые записи заменяются новыми.