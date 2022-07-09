Infinix представляет потрясающую новую серию смартфонов NOTE 12 5G

Компания Infinix предствила два новых смартфона серии NOTE 12 — NOTE 12 PRO 5G и NOTE 12 5G. Эти первые в серии NOTE модели с поддержкой 5G обеспечивают доступность связи пятого поколения для всех потребителей, а также сверхбыструю бесперебойную связь, быструю и стабильную загрузку и по-настоящему захватывающие игровые возможности.

Смартфоны серии NOTE 12 5G оснащены высококлассной фотосистемой с тремя камерами высокой четкости. Модель NOTE 12 PRO 5G обеспечивает непревзойденное качество съемки благодаря четкой 108-мегапиксельной камере. Смартфоны NOTE 12 PRO 5G и NOTE 12 5G также оснащены сверхбольшим полноцветным AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюймов, обеспечивающим эффект погружения. Кроме того, мощный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч со сверхбыстрым зарядным устройством мощностью 33 Вт обеспечивает работу смартфона в течение всего дня.

«Развитие технологий 5G ускорилось до головокружительных темпов — 5G сейчас внедряется по всей отрасли. Технология 5G теперь доступна для смартфонов среднего ценового сегмента благодаря снижению затрат и ускорению производства. В целях популяризации технологии 5G и ее потрясающих преимуществ компания Infinix создает мощные смартфоны с потрясающими возможностями для фотографии, экранами с четким и ярким изображением, а также стильным дизайном для удовлетворения потребностей пользователей на развивающихся рынках. Мы убеждены в том, что серия NOTE 12 5G позволит потребителям в полной мере использовать скорость и удобство интеллектуального цифрового образа жизни на базе 5G», — Венто Линь (Vento Lin), менеджер по продукции серии NOTE в Infinix Mobility.

Сила технологии 5G

В смартфонах серии NOTE 12 5G использован чипсет MediaTek Dimensity 810 — сверхмощный ультратонкий, 6-нанометровый процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц, обеспечивающий фантастические впечатления от пользования устройством. Благодаря интеграции модема 5G малого энергопотребления и абсолютной поддержке независимых (SA) и автономных (NSA) сетей, данные смартфоны делают сверхбыстрые сети 5G доступными для путешественников по всему миру. Модели NOTE 12 PRO 5G и NOTE 12 5G также поддерживают две SIM-карты с режимом Dual Standby 5G, обеспечивающим бесперебойное сетевое соединение для оптимальной гибкости и исключительного качества связи.

В смартфонах NOTE 12 5G также применена разработанная Infinix технология SMART 5G, обеспечивающая снижение энергопотребления до 20% [1]. SMART 5G увеличивает время работы устройства на 4 часа [2]. Технология является результатом проводимых Infinix независимых исследований, разработок и оптимизации ключевых технологий, обеспечивших снижение энергопотребления и увеличения срока службы аккумулятора. SMART 5G может оценивать состояние сети и рационально определять сценарии низкого энергопотребления, обеспечивая слаженное исполнение более чем 30 сценариев использования. Кроме того, система SMART 5G позволяет оптимизировать пользовательский опыт за счет углубленного анализа потребительских привычек и улучшенных персонализированных решений.

Фотосъемка нового уровня

Благодаря новейшему датчику Samsung 108MP S5KHM6, модель NOTE 12 PRO 5G улучшает визуальный контент и восстанавливает многочисленные детали, недоступные человеческому глазу. Объектив с диафрагмой f/1.75, поддерживающий технологию объединения пикселей 9-в-1, помогает фотографам создавать настоящие шедевры. Сверхбольшой 1/1,67-дюймовый датчик изображения и размер пикселей 1,92 мкм обеспечивают повышенный уровень освещенности объектива, повышая качество фотографии, благодаря чему пользователи смогут делать великолепные снимки в ночное время. При использовании профессионального режима ночной съемки смартфоны NOTE 12 Pro 5G и NOTE 12 5G могут улавливать больше света в темное время суток, восстанавливая реалистичные и подробные детали и создавая четкие и живые портреты. Кроме того, для пользователей, желающих сделать идеальное селфи, NOTE 12 Pro 5G и NOTE 12 5G оснащены фронтальной камерой с разрешением 16 мегапикселей. Камера NOTE 12 5G выводит фотографии на смартфонах среднего ценового сегмента на качественно новый уровень, обеспечивая пользователям исключительный опыт фотосъемки смартфоном, не имеющей аналогов в сфере мобильной фотографии.

Потрясающий визуальный опыт

Смартфоны NOTE 12 PRO 5G и NOTE 12 5G оснащены невероятно тонким полноцветным AMOLED-дисплеем FHD+ с диагональю 6,7 дюйма, отображающим всю глубину ярких цветов. По сравнению с обычными ЖК-экранами AMOLED-дисплеи более энергоэффективны и не засвечивают экран. Благодаря 100%-ной цветовой гамме DCI-P3 и коэффициенту контрастности цветов 100000:1 дисплеи NOTE 12 Pro 5G и NOTE 12 5G обеспечивают по-настоящему иммерсивное визуальное восприятие. Оба устройства имеют эстетически приятное соотношение экрана и корпуса в 92%, обеспечивая превосходное качество просмотра в компактном корпусе на первом недорогом смартфоне с AMOLED-дисплеем.

Благодаря тщательно продуманному инновационному дизайну и конструкции эти устройства имеют толщину всего 7,9 мм. Таким образом, они стали воплощением непрерывного стремления Infinix к оптимизации и структурному совершенствованию конструкции и технологий с тем, чтобы молодые потребители по всему миру могли получить доступ к самым высоким технологиям по доступной цене.

Устройства серии NOTE 12 5G, выпускаемые в двух глянцевых цветовых решениях — Force Black и Snowfall, выделяются на общем фоне своим эффектным внешним видом.

Столько RAM, сколько вам нужно

Благодаря уникальной технологии расширения RAM смартфон NOTE 12 Pro 5G оснащен обширной памятью для бесперебойного управления приложениями и интенсивного использования. Обладая гигантской памятью RAM 8 ГБ+5 ГБ (эквивалентно 13 ГБ), поддерживающей одновременно до 20 приложений[3], это устройство без труда справляется с несколькими задачами пользователей одновременно. NOTE 12 5G имеет память объемом 6 ГБ+3 ГБ (эквивалентно 9 ГБ), обеспечивая превосходную мощность и производительность в пределах соответствующего ценового диапазона.

Дополнительные ключевые характеристики

Разработанный компанией Infinix игровой комплект Monster Game Kit обеспечивает потребителям визуальные, слуховые и тактильные ощущения для погружения в игровой процесс с использованием игрового ускорителя Dar-link 2.0 Ultimate Game Booster, усовершенствованной игровой системы XArena, линейной моторно-тактильной системы и 9-слойной системы охлаждения с графеном, благодаря которым играть на смартфоне стало как никогда приятно.

Сдвоенные динамики с DTS: устройства серии NOTE 12 обеспечивают мощное объемное звучание на 360 градусов с улучшенным звуком.

устройства серии NOTE 12 обеспечивают мощное объемное звучание на 360 градусов с улучшенным звуком. Система охлаждения с графеном: устройства серии NOTE 12 5G имеют 9-слойную систему охлаждения с графеном, обеспечивающую снижение температуры ядра на величину до 5 градусов Цельсия, благодаря чему устройство не перегревается.

устройства серии NOTE 12 5G имеют 9-слойную систему охлаждения с графеном, обеспечивающую снижение температуры ядра на величину до 5 градусов Цельсия, благодаря чему устройство не перегревается. Линейные моторно-тактильные системы: смартфон NOTE 12 5G интегрирует двойную линейную моторно-тактильную систему, обеспечивающую пользователям совершенно новые тактильные ощущения во время игры.

смартфон NOTE 12 5G интегрирует двойную линейную моторно-тактильную систему, обеспечивающую пользователям совершенно новые тактильные ощущения во время игры. Программное обеспечение Dar-Link 2.0: эта разработанная Infinix программа на основе алгоритма искусственного интеллекта повышает устойчивость изображения, одновременно оптимизируя температуру, работу аккумулятора и память устройства во время игры.

эта разработанная Infinix программа на основе алгоритма искусственного интеллекта повышает устойчивость изображения, одновременно оптимизируя температуру, работу аккумулятора и память устройства во время игры. Программное обеспечение XOS 10.6: устройства серии NOTE 12 имеют новое программное обеспечение XOS 10.6 на базе Android 12, включающее в себя новые функции, такие как оптимизатор хранения данных, многооконный режим в одно касание, защитник личных данных и др.

Цены и доступность

Устройства NOTE 12 5G поступят в продажу в Индии 8 июля. Модель NOTE 12 Pro 5G будет стоить около 249 долларов США, а цены на NOTE 12 5G будут начинаться от 199 долларов США. Серия будет включать в себя вариации в зависимости от потребностей клиентов и рынка. Цены и доступность моделей могут различаться в зависимости от региона.