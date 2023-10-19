InfiRay дебютировала на выставке Powerexpo Almaty 2023 в Казахстане

Компания IRay Technology Co., Ltd., ведущий бренд в отрасли тепловых изображений, заявила о себе на проходящей в Казахстане выставке Powerexpo Almaty. Компания InfiRay представила свои инновационные технологии и продемонстрировала средства тепловых изображений.

По мере модернизации электроэнергетической отрасли применение тепловых изображений в электрических системах становится все более востребованным. После обнаружения разности температур у объектов наблюдения с использованием инфракрасного излучения тепловизионная визуализация преобразует температурные данные в изображения для мониторинга в режиме реального времени и диагностики условий работы электрических устройств, делая электрические системы более надежными и безопасными.

Представленные тепловизоры производства компании InfiRay имели ошеломляющий успех, обеспечивая системные решения для связанных с электроэнергетикой отраслей. Помимо ручных тепловизоров с высоким качеством изображения серий C/M/P, тепловизору AT1280 также обеспечен громкий успех на этой выставке. Являясь первым тепловизором InfiRay® с разрешением 1280×1080, самый передовой инфракрасный прибор измерения температуры, отличающийся ФАКТИЧЕСКИМИ 1,3 мегапикселями, внесет большой вклад в наше будущее. Полноформатный тепловизор измерения температуры с разрешением 1280×1024, показывающий широкий спектр температурных данных, идеально подходит для измерений температуры на большой площади в ключевых узлах. Данные устройства могут применяться для проверки основного энергетического оборудования, мониторинга крупномасштабного газо- и нефтехимического инженерного оборудования, при проверке и оценке высокоточных научно-исследовательских проектов и т. п. Они совершают прорыв в тепловых изображениях для измерения температуры и открывают новую мегапиксельную эру.

Помимо традиционных тепловизоров, компания InfiRay® также выпустила новый тепловизор для обнаружения утечек газа — G600. В отличие от охлаждаемых ручных тепловизоров, модель G600 является неохлаждаемой, весит всего 670 грамм и имеет разрешение инфракрасного детектора 640×512. Данное устройство хорошо обнаруживает такие газообразные вещества, как этилен и аммиак.