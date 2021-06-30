Информационный проект об истории предприятия стартует на Московском станкостроительном заводе им. С. Орджоникидзе

В честь 90-летнего юбилея коллективом сотрудников легендарного Московского станкостроительного завода им. С. Орджоникидзе принято решение о выпуске серии информационных материалов, посвященных истории завода. Статьи, фото- и видеоматериалы являются живыми свидетельствами истории предприятия. Многие факты являются уникальными, переданными из личных архивов, рассказанными «старожилами» завода.

В рамках реализации проекта запланирован выпуск целого ряда статей, написанных от первого лица или как интервью с теми, кто не равнодушен к истории завода. Для многих людей события минувших лет помнятся, как если бы они были вчера, и сохранить этот материал как важную часть истории – это значимый и даже необходимый шаг.

Цикл открывается статьей, написанной на основе интервью Виктора Юрьевича Дубовицкого, пришедшего на завод им. С. Орджоникидзе в 1977 году, где он прошел путь от слесаря до начальника слесарно-заготовительного цеха №18. Вспоминая историю своей жизни, тесно связанную с заводом, Виктор Юрьевич отметил, что несмотря на сложнейшие годы начала 90-х, направлению удалось переквалифицироваться под нужды изменившейся экономической ситуации: «Сегодня уже не сосчитать всех потребителей почти за 30 лет деятельности направления заводского производства. Помимо банков и РЖД, это торговые центры, мебельные фабрики, разнообразные магазины, оборудование для театров (Олега Табакова, Армена Джигарханяна, театра «Современник», «Театра у Никитских ворот» и др.), рестораны сети «Макдоналдс», гостиницы и многие другие».

Как отмечает один из инициаторов проекта Сергей Сергеевич Кондрашов: «Собрать столь ценные для истории завода материалы – это большая заслуга многих неравнодушных людей, чьи жизни со студенческой скамьи и до настоящего дня неразрывно связаны с этим предприятием».

«Зафиксировать все, что помнят люди, сотрудники завода, найти ставшие уже историческими фотоматериалы – это большая работа. Приятно осознавать, что есть те, кто понимает всю важность этого дела и готов участвовать в нашем информационном проекте», – отметил Александр Фаткин, соавтор и редактор проекта.