Infortrend помогает сократить аппаратное пространство для систем видеонаблюдения на 75% 

Мир
6 сентября 2022

Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), один из ведущих в отрасли поставщиков корпоративных хранилищ, помогла администрации района Канбукку в Сеуле с хранением растущего объема записей камер видеонаблюдения благодаря унифицированным решениям EonStor GS. Системы EonStor GS, обеспечивающие объем памяти до 1,2 ПБ и занимающие в стойке всего 8U, характеризуются более низкими затратами на расширение, подтвержденной надежностью и простотой управления.

Администрация района Канбукку в Сеуле, активно расширявшая сети камер видеонаблюдения, осознала, что расширение с использованием существующей системы хранения данных обойдется в целое состояние. Компанию Infortrend им порекомендовали администрации других районов, которые внедрили решения Infortrend 5 лет назад, и с тех пор у них не было никаких проблем. Решения Infortrend предлагают исключительную надежность и производительность, что облегчает поиск записей. И что лучше всего, для быстро расширяющихся сетей видеонаблюдения EonStor GS предлагает более высокую отдачу от вложенных средств за счет возможностей горизонтального и вертикального масштабирования.

После внедрения решения Infortrend администрация района сможет сэкономить на расширении хранилища приблизительно на 50% по сравнению со своим прежним решением для хранения данных. Новое решение, в котором используются модели EonStor GS 3060 и 4U 60-bay JBOD — два 60-секционных модуля 4U с двойными резервированными контроллерами, занимает 8U в стойке, обеспечивая объем памяти 1,2 ПБ при одновременном сокращении аппаратного пространства приблизительно на 75%. Кроме того, EonStor GS легко управлять через веб-интерфейс GUI, который помогает максимально повысить эффективность рабочих процессов. В ходе реализации районная администрация была впечатлена работой компании Infortrend по оперативному обслуживанию.

«60-секционное хранилище EonStor GS 4U от Infortrend обеспечивает возможности, необходимые для постоянно расширяющихся сетей видеонаблюдения. Имея ограниченный бюджет, мы не могли себе представить лучший способ модернизации нашей системы хранения данных, чем EonStor GS», — заявил руководитель отдела ИТ администрации района Канбукку в Сеуле.

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