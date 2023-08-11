Ингушетия примет спортсменов из Запорожской области

Ингушетия активно участвует в программе оказания помощи новым регионам России. В частности, намечено проведение на базе Республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи» тренировочных сборов по вольной борьбе с участием спортсменов из города Токмак Запорожской области.

С этой целью Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым были заблаговременно даны указания по проведению мероприятий по подготовке спортивного центра к размещению гостей.

9 августа в Ингушетии встречали делегацию из 28 спортсменов, 5 тренеров и 3 сопровождающих. Запланировано их пребывание в Республике в течение двух недель, в течение которых они будут находиться в самых комфортных условиях как во время тренировочных сборов, так и во время досуга. Министерством физической культуры и спорта совместно с Министерством культуры, Комитетом по туризму, Комитетом по делам молодежи, помимо пятиразового питания гостей, полного медицинского обеспечения, мер безопасности, предусмотрен целый ряд разнообразных культурных, досуговых, развлекательных мероприятий, в т.ч. и экскурсии по Ингушетии.