Ингушский филиал фонда «Защитники отечества» за 4 месяца решил 94 обращения

Общество
3 октября 2023

За четыре месяца в адрес ингушского филиала государственного фонда «Защитники отечества» поступило 119 обращений. По 94 обращениям уже приняты решения. За сентябрь организацией принято 20 человек.

Основная часть обращений относится к вопросам льгот по коммунальным платежам, получения удостоверений ветерана боевых действий и денежных выплат за участие в СВО, санаторно-курортного лечения, получения прав на земельные участки, различных видов социальной поддержки, льгот при получении образования, медицинской помощи и т.п.

Сейчас фонд работает с 25 обращениями ветеранов спецоперации, их родителей, семей погибших воинов.

В выступлении Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, посвященном результатам деятельности фонда «Защитники Отечества», особо отмечено наличие положительных результатов и необходимость оперативного решения всех проблем участников СВО и их семей.

Фонд «Защитники Отечества» – это важное звено в оказании помощи посвятившим свою жизнь защите Отечества. И работа над решением всех вопросов и проблем, с которыми сталкиваются нашим героями-ветеранами, будет продолжена, подчеркнул Калиматов.

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