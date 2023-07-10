Инициативы по развитию российского рынка партнерских программ и франчайзинга озвучили участники круглого стола

По инициативе Ассоциации развития франчайзинга и партнерских программ (ФраППэ) в Финансовом университете при Правительстве России состоялось обсуждение проблем и перспектив развития российского рынка партнерских программ и франчайзинга, а также возможных вариантов совершенствования его законодательного регулирования.

3 июля 2023 г. в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоялся круглый стол по теме «Проблемы и перспективы развития рынка франчайзинга и партнерских программ в новых геополитических реалиях: российский и мировой опыт». Мероприятие было организовано Институтом глобальных исследований факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по инициативе Ассоциации развития франчайзинга и партнерских программ.

Модератором круглого стола выступил директор Института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей Белоконев. В своем приветственном слове он рассказал о международном и российском опыте регулирования франчайзинга и партнерских программ, отметив, что если в мировой практике и в нашей стране франчайзинг достаточно подробно регламентирован, то в сфере партнерских программ опыт регулирования в значительной степени ограничен.

Председатель Ассоциации развития франчайзинга и партнерских программ (ФраППэ) Мария Михайлова рассказала о возможных мерах по развитию партнерских программ, реализуемых с использованием информационных технологий.

– Франчайзинг и бизнес партнерских программ тесно связаны между собой, имеют важное значение для развития экономики России, являются лояльным и эффективным инструментом легкого начала бизнеса, повышающим шансы на успех предпринимателей, – отметила она. – Вместе с тем, в современных условиях крайне важно надлежащее IT-сопровождение этого сектора.

Также Мария Михайлова обратила внимание участников круглого стола на необходимость заполнения информационного вакуума и устранения недоверия к бизнесу партнерских программ и франчайзингу как основного «стоп-фактора» для дальнейшего развития этого сектора, в связи с чем в нем требуется дополнительное регулирование, а компании, осуществляющие такую деятельность, должны полностью находиться в правовом поле Российской Федерации. В своем выступлении Мария Михайлова представила конкретные возможные варианты моделей законодательного регулирования российского рынка партнерских программ.

– Существуют четыре возможных варианта регулирования российского рынка партнерских программ – от краткосрочных и точечных до долгосрочных, комплексных и межотраслевых, по результатам выбора одного из них необходимо перейти к разработке конкретных предложений и законотворческих инициатив, которые позволят сделать наш рынок более прозрачным и понятным, – резюмировала Мария Михайлова.

Спектр деятельности ФраППэ по созданию новых инструментов регулирования этого сектора рынка будет расширяться, а сама Ассоциация развития франчайзинга и партнерских программ с этой осени станет резидентом первого частного технопарка Корпорация «ИнФинТех».

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по экономической политике Сергей Алтухов. Он акцентировал внимание на необходимости обеспечения технологического суверенитета и импортозамещения, в том числе и в данной сфере, особенно с учетом фактора «исхода» компаний недружественных государств, а также пожелал участникам мероприятия успешной работы и выработки полезных инициатив, направленных на развитие российского рынка партнерских программ и франчайзинга.

– Сейчас для российского IT-сектора прекрасное время возможностей, и ему необходимо заместить потребности российских потребителей в программном обеспечении и информационных продуктах, – отметил он. – Можно только приветствовать создание Ассоциации ФраППэ как отраслевого профессионального сообщества, интегрирующего лучшие практики работы в сфере партнерских программ и франчайзинга. Вопросы совершенствования регулирования партнерских программ и франчайзинга заслуживают внимания и требуют проработки, мы открыты для рассмотрения соответствующих предложений и инициатив.

Руководитель экспертно-аналитической службы Ассоциации развития франчайзинга и партнерских программ (ФраППэ) Александр Квашнин презентовал участникам мероприятия проект Положения о добровольной верификации организаторов партнерских программ, реализуемых на территории Российской Федерации. Данный механизм общественного контроля и саморегулирования направлен на содействие потребителям в выборе наиболее безопасных, качественных и эффективных партнерских программ.

– Мы рассчитываем, что добровольная верификация позволит создать эффективную модель отраслевого саморегулирования на российском рынке партнерских программ и сформировать пул добросовестных участников этого рынка, – подчеркнул Александр Квашнин.

Также он подвел итоги отраслевого общественного обсуждения проекта Кодекса добросовестной практики участников рынка партнерских программ на территории Российской Федерации и проинформировал о ходе проработки и согласования итоговых рекомендаций мероприятия, состоявшегося 17 мая 2023 года в Общественной палате Российской Федерации. В частности, в число таких рекомендаций включены предложения федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопросы о

целесообразности введения в качестве отдельных мер государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий. Средства нужны на оплату франшиз и участия в партнерских программах, включая компенсацию расходов на оплату паушального взноса и роялти. На приобретение и развитие бизнеса по франшизам и в рамках реализации партнерских программ, включая компенсацию части затрат на приобретение оборудования, арендные и коммунальные платежи, а также введение мер стимулирования участников российского рынка франчайзинга и партнерских программ к переходу на использование отечественного программного обеспечения.

Доктор экономических наук, профессор Мамикон Айрапетян рассказал в своем выступлении об актуальных проблемах предпринимательства и экономической политики России.

Также в рамках круглого стола со своей информацией и предложениями выступили представители российского рынка партнерских программ и франчайзинга из различных сфер и секторов экономики: финансов, информационных технологий, лабораторной медицинской диагностики, стоматологии и эстетической медицины, дополнительного образования и индустрии красоты.

Высказанные в рамках мероприятия предложения будут обобщены в итоговом документе – экспертных рекомендациях круглого стола. Он будет направлен всем участникам мероприятия и в органы государственной власти. В ходе мероприятия также достигнута договоренность о направлении предложений по совершенствованию законодательного регулирования российского рынка партнерских программ и франчайзинга для их рассмотрения Экспертным советом при Комитете Государственной Думы по экономической политике.

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