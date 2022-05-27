Innodisk демонстрирует возможности граничных вычислений на базе ИИ на Computex 2022

Компания Innodisk, являющаяся ведущим в мире производителем устройств хранения и встроенных периферийных устройств промышленного класса, активно сочетает интеграцию программного и аппаратного обеспечения, дистанционного управления и защиты данных, оказывая значительное влияние на рынок граничных вычислений на основе искусственного интеллекта.

На выставке Computex 2022 компания Innodisk представила первый в мире твердотельный накопитель PCIe Gen4x4 NVMe промышленного класса с технологией Namespace, обеспечивающей повышенную эффективность чтения и записи и более длительный срок службы. Этот твердотельный накопитель, работающий в температурном диапазоне от -40 до 85°C, с поддержкой 256-битного шифрования AES, меняет правила игры для промышленных систем.

Отвечая на вызов неблагоприятных условий окружающей среды и новых типов промышленных систем управления компания Innodisk представила первый в мире модуль Ultra Temperature DDR4 DRAM, который выходит за рамки типичного температурного диапазона промышленного назначения и поддерживает диапазон от -40 до 125°C. Эта серия обеспечивает новые функции, открывает двери для новых систем и прошла многочисленные строгие испытания, чтобы доказать свою устойчивость к промышленным воздействиям.

Компания Innodisk также представила первый модуль Ethernet M.2 2280-to-single 10GbE Base-T, который является самым компактным из доступных на сегодняшний день решений для расширения 10GbE и в десять раз быстрее, чем стандартный Ethernet.

Помимо этих новых интересных продуктов, компания Innodisk представила новую выставочную площадку с элементами искусственного интеллекта для демонстрации результатов применения интеллектуальных систем розничной торговли, интеллектуального завода, интеллектуального транспорта и интеллектуальной инфраструктуры. Компания Innodisk также устроила демонстрацию этих приложений в режиме реального времени.

В частности, компания Innodisk с радостью представляет свои интеллектуальные решения для ритейла, включающие в себя комбинированные возможности дистанционного управления твердотельными накопителями InnoAge с технологиями беспроводной передачи данных от ее дочерних компаний Millitronic. Кроме того, компания Innodisk и ее партнеры совместно запустили интегрированное решение для распознавания изображений, в котором системы самоконтроля могут автоматически идентифицировать товары и рассчитывать их количество с помощью интеллектуальных вычислений с использованием ИИ.

В 2022 году компания Innodisk будет много работать над расширением интеграции своей продукции и научно-исследовательского потенциала, а также продвижением промышленного ИИ за счет интеграции ресурсов партнеров, помогая клиентам более эффективно применять интеллектуальные приложения с использованием ИИ и реализовывать свое корпоративное видение.

Председатель правления компании Innodisk Рэнди Кьен (Randy Chien) заявил следующее: «Компания Innodisk уже много лет осуществляет свою деятельность на мировом рынке, придерживаясь принципов международного бренда. Компания Innodisk активно внедряет в эту сферу различные новейшие технологии искусственного интеллекта. С постепенным открытием глобального рынка и возобновлением деловой деятельности компания Innodisk также расширит масштабы продвижения инновационных достижений в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности и своей стратегии в области искусственного интеллекта, надеясь на новую волну глобального роста бизнеса и доступа к этому бренду».