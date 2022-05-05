Innodisk объявляет о новом бизнесе на рынке граничных вычислений ИИ

В последние годы компания Innodisk наблюдает за развитием отраслевого искусственного интеллекта Интернета вещей (AIoT) и помогает тысячам клиентов в реализации различных интеллектуальных приложений., являющаяся одним из мировых лидеров в области отраслевых хранилищ и встроенных периферийных устройств, с радостью представляет свою новейшую бизнес-стратегию. Совместно со своими дочерними организациями компания Innodisk будет прилагать все усилия для продвижения технологий граничного искусственного интеллекта Edge AI на мировой рынок.

Компания Innodisk высоко и с оптимизмом оценивает роль технологии искусственного интеллекта в будущем промышленном развитии, ускорении создания интеллектуальных городов, интеллектуальных автомобилей, интеллектуальных медицинских систем, интеллектуальной розничной торговли, интеллектуальных производственных предприятий, интеллекта в области энергетики, инфраструктуры и в других областях применения.

Председатель правления компании Innodisk Рэнди Кьен (Randy Chien) заявил: «Только ускоряя внедрение технологий искусственного интеллекта и раскрывая потенциал приложений ИИ отрасль может эффективно сократить затраты на облачную обработку и нагрузку на передачу данных в процессе интеллектуализации; и это главная причина, по которой компания Innodisk сосредоточивает свое внимание на граничном ИИ».

Используя преимущества огромного роста искусственного интеллекта, компания Innodisk разработала ряд новых продуктов, объединяющих три ключевых элемента: интеграцию программного и аппаратного обеспечения, дистанционное управление и безопасность данных, чтобы помочь клиентам по всему миру в оптимизации искусственного интеллекта. Что касается программного обеспечения, компания Innodisk предоставляет полный набор решений через самостоятельно разработанный ею пакет средств искусственного интеллекта SDK для повышения эффективности внедрения ИИ и управления им.

С аппаратной стороны новейший модуль K26 SOM представляет собой интегрированный модуль plug-and-play для ППВМ с высокими техническими показателями. Модуль резервного расширения управления InnoAgent исключает риск длительного простоя оборудования. Твердотельные накопители InnoAGE и InnoOSR включают в себя функции хранения данных и интеллектуального дистанционного управления для повышения эффективности управления устройствами. Компания Innodisk также представила первый в мире модуль M.2 10GbE локальной сети и модуль DDR4 Ultra Temperature, поддерживающий экстремальные перепады температуры во всех средах.

Новая стратегия компании Innodisk в области искусственного интеллекта и ее полная сосредоточенность на граничных вычислениях на основе искусственного интеллекта Edge AI приведут отрасль и компанию к достижению новых высот, расширяя границы того, что мы все считаем возможным. Вместе мы создадим интеллектуальный мир.