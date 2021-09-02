Инновации стали доступными

Регионы
2 сентября 2021

В России запустился бренд Добревич. Это линейка для обуви из 3-х средств: универсальная пена для обуви и аксессуаров (можно очистить как найки, так и сумочку), дезодорант для обуви, который не только удаляет запах, но и контролирует рост бактерий и актуальная для осеннего сезона пропитка против воды и грязи. 

Производители с энтузиазмом подошли к делу — отрисовали иллюстрации для каждого флакона, подобрали щетки и микрофибру. Здесь и тракторист, и гонщик формулы 1, и летающий кроссовок — все они везут коробки с Добревичем, потому что он для каждого из нас.

Команда Добревича призывает не бояться хвалить или ругать. И даже смеется над собой — в наборе можно найти картинки с “батей химии” (ведущий химик). Скорее пробуйте новую линейку и давайте обратную связь!

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