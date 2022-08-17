Инновационный сервис по подбору психологов lorro.online начал свою работу

Что мы знаем о современной жизни? Бешеный темп, огромные потоки информации, постоянная нехватка времени, ежедневные стрессы стали нашими постоянными спутниками. Все это, безусловно, оказывает негативное влияние как на наше физическое, так и на ментальное состояние. Часто сложно определить с чем связано наше плохое самочувствие: проблемы со здоровьем, накопившиеся стресс и усталость или депрессия.

Если для проверки состояния физического здоровья мы обращаемся к специалистам, то ментальные проблемы нужно начинать решать с психологом. Именно он поможет определить в чем проблема и предложит оптимальные пути ее решения. И именно для удобного взаимодействия с психологами мы и создали сервис lorro.online.

Начиная работу над проектом, команда создателей lorro.online опиралась как на свой личный опыт взаимодействия с психологами и другими онлайн-сервисами, так и на мнение профессионалов в областях психологии, телемедицины и IT. Таким образом, собрав внушительный бэкграунд, был создан сервис, который отвечает большинству запросов пользователей.

Основное отличие сервиса подбора lorro.online это тщательный контроль качества предоставляемых услуг и простота их получения. Для этого мы опираемся на несколько правил.

Первое правило – максимально качественный подбор специалистов. На нашей платформе Вы не найдете специалистов, которые только-только закончили двухнедельные курсы психологов. lorro.online отдает предпочтение опытным специалистам, которые могут документально подтвердить свою квалификацию и опыт, а также имеют багаж положительных отзывов клиентов.

Второе правило – не усложнять процесс получения клиентом услуги. Прежде всего это касается технической части проекта. Личный кабинет прост и понятен как для клиентов, так и для психоаналитиков. А консультации проводятся в простом и знакомом большинству Zoom.

Третье правило – индивидуальный подбор консультанта. Мы разработали анкету, которая поможет подобрать для пользователя сервиса подходящего консультанта. А чтобы исключить ошибку специалисты lorro.online постоянно собирают фидбек с клиентов и психологов и готовят рекомендации для более продуктивной работы на сервисе.

Таким образом, lorro.online всегда следит за качеством предоставляемых услуг. Дальнейшее наше развитие направлено на создание еще более комфортной среды для взаимодействия пользователей и консультантов. Выбирая lorro.online, вы можете быть уверены, что найдете «своего» психолога и поможете себе в решении различных ментальных трудностей.