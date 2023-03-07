Иногда уступает и лидер. Как «Наполи» впервые в сезоне проиграл дома

«Наполи», с большим отрывом возглавляющий итальянскую Серию А, неожиданно дома уступил «Лацио». Однако чемпионским амбициям южан это никак не мешает: практически все уверены в том, что команда возьмет скудетто впервые за 33 года. Бетторы делают множество ставок на золотые медали «Наполи», стараясь при этом заключать конторы с букмекерами, которые предоставляют акционные ивенты. Про акции пари матч подробнее можно прочитать на портале Bookmaker Ratings.

Было интересно наблюдать за тем, как Сарри фактически заставил всю группу собственных атакующих футболистов играть в защите. И они ведь это действительно делали! Причем очень качественно. Даже Луис Альберто и Фелипе Андерсон. Последнего, кстати, заменили с течением времени на Педро ради хоть какого-либо оживления действий в атакующей фазе, потому что усталость начинала давать о себе знать.

Испанец действительно появился на поле очень своевременно, поскольку на 67-й минуте Хвича Кварацхелия продемонстрировал пример, как не нужно помогать собственной команде в защите, сбросив передачу с левого фланга атаки соперников на ногу Весино перед собственной штрафной. Полузащитник вообще не нуждался в дополнительном времени для того, чтобы загнать мяч в левый угол ворот Мерета дальним выстрелом, на чем серия без пропущенных мячей вратаря «Наполи» оборвалась.

А для самой команды Спаллетти тем временем наступили очень интересные времена, потому что нужно было отыгрываться — и это без рецепта преодоления защиты соперников. В итоге, хозяева создали лишь один действительно голевой момент. Еще и перекладина спасла при ударе головой от Осимхена после подачи Хвичи с левого фланга, а с добиванием от Кима справился уже, собственно, голкипер гостей.

Таким образом, «Лацио» разобрался с нападением соперников, а под занавес игры Милинкович-Савич еще и едва не положил штрафной-конфетку в правую «девятку», но неаполитанцев спасла крестовина.