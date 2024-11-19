Институт «Яков и Партнёры» и Роструд объявили о стратегическом сотрудничестве

Общество
19 ноября 2024

Институт исследований экономики «Яков и Партнёры» объявил о заключении долгосрочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с Федеральной службой по труду и занятости (Роструд). Служба является активным участником нацпроекта «Демография», с 2025 года — «Кадры». Институт «Яков и Партнёры» специализируется на исследованиях рынка труда и влияния текущих тенденций на его развитие.

Стороны соглашения договорились осуществлять экспертно-аналитическое, консультационное и информационное взаимодействие. Институт «Яков и Партнёры» и Роструд будут работать по многим направлениям, касающимся рынка труда и повышения производительности.

Большой опыт работы с лидерами отечественного бизнеса позволяет Институту в рамках сотрудничества с Рострудом формировать высококачественные аналитические сводки о состоянии рынка труда для блага всей экономики. Важнейшей ценностью Института является стремление к максимальному раскрытию потенциала людей, говорит Яков Сергиенко, занимающий должность гендиректора Института исследований экономики «Яков и Партнёры».

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