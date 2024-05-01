Intelion Data Systems закупил первую партию оборудования для проведения собственных блокчейн операций

Группа компаний Intelion входит в число лидеров промышленного майнинга в России. ГК Intelion приступает к самостоятельной добыче цифровых активов и реализации их на экспорт. Компанией приобретена первая оборудования на 1,4 млрд руб., а дорожной картой развития проекта компании предусмотрено значительное увеличение в ближайшее время вычислительных мощностей. Эксплуатация первой партии оборудования обеспечит за 2 года налоговые поступления на сумму свыше 500 млн руб.

В соответствии с используемой схемой операционные расходы покрываются за счет частичной продажи вычислительной мощности по контрактам иностранным покупателям. Остальные цифровые активы, получаемые при проведении собственных блокчейн-операций, накапливаются на балансе юридического лица, и в свободном режиме реализуются на экспорт.

Поставка оборудования ожидается во втором квартале 2024 года. Полная вычислительная мощность первой партии будет достигать 0,7 EH/s, или 0,11% общемировой вычислительной мощности сети BTC. Вскоре доля компании будет увеличена до 1%, что соответствует, например, вычислительной мощности сети BTC в Швеции. Оборудование данного проекта разместят в дата-центре компании в Хакасии.