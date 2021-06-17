«Интерлизинг» направит кредит Альфа-Банка на финансирование лизинговых сделок

Альфа-Банк открыл лизинговой компании «Интерлизинг» трехлетнюю кредитную линию объемом 1,5 млрд рублей. Компания направит полученные средства на финансирование лизинговых сделок.

При принятии решения о кредитовании учитывались устойчивые финансовые показатели компании, высокая диверсификация лизингового портфеля, положительная кредитная история «Интерлизинга» в банках, а также кредитный рейтинг «ruBBB» от Эксперт РА.

«Альфа-Банк — один из крупнейших кредиторов реального сектора России. Наша миссия — быть надежным партнером для устойчивых и эффективных компаний, предоставляя им весь спектр финансовых инструментов для развития бизнеса и наращивания доли рынка. Уверены, что благодаря нашей поддержке клиент усилит свои позиции на рынке лизинговых услуг», — заявил директор управления Альфа-Банка по работе с предприятиями транспорта, инфраструктуры и лизинговыми компаниями Максим Жила.

«Мы высоко ценим доверие Альфа-Банка. Стабильное финансирование от крупнейшего частного банка позволит нам активнее развиваться, укрепляя позиции на рынке лизинговых услуг, выводить на рынок новые продукты и услуги, а также поддерживать наших клиентов, предоставляя необходимые им транспорт и технику», — комментирует генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов.

«Интерлизинг» — одна из ведущих компаний на лизинговом рынке РФ. Учреждена в 1999 году и входит в банковскую группу «Уралсиб».

По итогам 2020 года объем нового бизнеса по сумме договоров лизинга «Интерлизинг» составил 20,7 млрд руб., лизинговый портфель за 2020 год превысил 22,8 млрд руб. Компания занимает 15 место по объемам нового бизнеса в рейтинге лизинговых компаний по данным рейтингового агентства «Эксперт РА».

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 486 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.