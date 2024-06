INTLEF представил новую конструкцию противовыбросового превентора

После трех лет исследований и практических испытаний компания INTLEF объявила о выпуске противовыбросового превентора нового поколения типа QL. Этот плашечный противовыбросовый превентор новой конструкции позволяет быстро и без усилий открывать или закрывать крышку для замены уплотнения или узла плашек. Сконструированная с учетом практических потребностей и предложений пользователей, эта модель обеспечивает совместимость с деталями распространенных противовыбросовых превенторов, в то же время, внося значительные улучшения как в конструкцию, так и в функциональность, в основном для использования в противовыбросовых превенторах большого диаметра высокого давления.

Композитная безболтовая конструкция крышки позволяет быстро открывать и закрывать крышку, экономя 95 % времени на замену. В экстренных ситуациях можно использовать аварийные болты для быстрого открытия и закрытия крышки с целью устранения неполадок, что обеспечивает нормальную работу противовыбросового превентора во время бурения. Отсутствие необходимости выкручивать болты позволяет избежать неудобств, связанных с работами на высоте и в ограниченных пространствах, что значительно повышает эксплуатационную безопасность и эффективность на местах.

Гидравлическая автоматическая конструкция блокировки, состоящая из основного клинового механизма блокировки и синхронного механизма блокировки, обеспечивает высокую жесткость и длинные положения блокировки. В каждую плашечную камеру могут помещаться полные плашки, полуплашки, универсальные плашки под несколько диаметров труб и срезные плашки, что обеспечивает широкую применимость. Такая конструкция позволяет избежать проблем сложной разблокировки и ненадежной блокировки, встречающихся в традиционных механизмах, что значительно снижает трудоемкость при одновременном повышении безопасности на местах.

INTLEF Oil and Gas Group Co., Ltd — это международная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве, эксплуатации и техническом обслуживании нефтяного оборудования, услугах официального нанимателя (EOR), международной торговле нефтепромысловыми товарами и проектах проектирования, снабжения и строительства (EPC). Завод Bolu TianBao специализируется на производстве оборудования для управления скважинами с 2009 года.