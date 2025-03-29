Российские шины в центре потребительского внимания по данным «Авито»

В результате анализа данных, полученных с сайта «Авито Авто», были определены самые востребованные летние шины сезона 2025 года. В топ-10 вошли модели Viatti и KAMA, которые производятся на заводе Шинного комплекса KAMA TYRES. Рейтинг был составлен на основе популярности среди пользователей крупнейшего российского маркетплейса «Авито».

В ходе исследования было выявлено, что три модели шин Viatti и KAMA заняли 30% от общего списка. Это — Viatti Strada Asimmetrico, КАМА BREEZE и КАМА GRANT. Такой результат свидетельствует о стабильном интересе к продукции, которая предназначена для использования в российских условиях, включая дороги и климат.

Эксперты подчёркивают, что при выборе летних шин владельцы автомобилей обычно обращают внимание на такие характеристики, как долговечность, манёвренность и экономичность расхода топлива. Модели, вошедшие в рейтинг, соответствуют этим требованиям, обеспечивая необходимый уровень безопасности и удобства при использовании.

Как отметил Тимур Шарипов, занимающий должность исполнительного директора Торгового дома «Кама», попадание в топ-10 — это показатель того, что покупатели доверяют продукции компании. «Мы постоянно расширяем ассортимент и работаем над улучшением как эксплуатационных, так и экологических характеристик наших шин. Наша цель — создавать товары, которые отвечают актуальным запросам рынка», — подчеркнул Шарипов.

Итоги исследования демонстрируют существенное присутствие российских шин на рынке и неизменный спрос автолюбителей на продукцию, созданную в России.

Источник: аналитическое исследование «Авито Авто»