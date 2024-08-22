Интрига финального этапа RDRC: битва за чемпионские титулы в разных классах

24–25 августа на территории подмосковного комплекса RDRC Racepark состоится пятый этап Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Грядущие соревнования подведут итог десятого сезона RDRC, определив победителей во всех классах.

Как и всегда, на старт выйдут десятки гонщиков из разных регионов нашей страны, чтобы выявить лучших в сериях RDRC Pro, RDRC Pro Street, RDRC Street, RDRC Club, RDRC Moto и Mad Buckets. Вполне возможно, что кто-то подготовил серьезное обновление техники именно на финальный этап сезона.

В зачёте 3,99 Николай Акимов имеет серьёзное преимущество над преследователями. Ближайший соперник Николая Леонид Цыганков отстаёт на 49 очков. Впрочем, именно Леонид показывает в этом сезоне завидную стабильность – каждый этап он завершал в тройке призёров, хотя пока ещё ни разу не поднимался на высшую ступень пьедестала. Если на пятом этапе ему, наконец, удастся стать лучшим, то эта победа может стать чемпионской. Однако нет никаких сомнений, что и Николай Акимов будет стремиться к тому, чтобы выиграть все предстоящие дуэли с соперниками, обеспечив себе титул по итогам сезона.

Схожая ситуация сложилась и в классе 4,5. Илья Криксунов победил на третьем и четвёртом этапах, создав преимущество в турнирной таблице. Константин Найт, расположившийся на втором месте, отстаёт от Ильи на 39 очков. Попытка отыграть такую разницу в очках выглядит непростым делом, но при этом и не невозможным. Константин и Илья уже несколько раз сходились в финальных дуэлях в битве за победу на этапах. Вполне вероятно, это может повториться и на пятом этапе, а значит, их противостояние и станет определяющим в чемпионской гонке.

В зачётах Super Pro ET и Pro ET с победителями по итогам сезона, по сути, всё ясно – Вадим Осмоловский и Анастасия Борисова имеют подавляющее преимущество над всеми преследователями. Поэтому главная интрига в этих классах заключается в том, сумеют ли лидеры завершить сезон очередным триумфом на финальном этапе.

Зато в некоторых других классах разница между пилотами на первом и втором местах настолько мала, что каждый заезд на пятом этапе RDRC может стать ключевым в борьбе за итоговую победу в сезоне. В зачёте 9,2 PRO Егор Завьялов опережает Вячеслава Корнейцева всего на 7 очков. Николай Самохвалов имеет преимущество в 22 балла над Сергеем Барановым в классе 10,0.

Конечно, стоит отметить и классы, которые в этом году вошли в семью отечественного дрэг-рейсинга. В зачёте Moto идёт ожесточённая борьба за победу по итогам сезона. После четырёх этапов лидирует Михаил Пахомов, но всего на четыре балла от него отстаёт Александр Тронин, который на пять очков опережает Александра Пасечника. В классе Mad Buckets на вершине турнирной таблице расположилась Вилена Шляго. На 10 очков от неё отстаёт Николай Шаповалов. Тройку лидеров в зачёте замыкает Дамир Насретдинов, которому до второй позиции не хватает всего девять баллов.

Всех гостей пятого этапа RDRC ждёт настоящий автоспортивный праздник. По традиции, зрители не только смогут насладится захватывающими дуэлями на трассе, но и взять автографы у гонщиков, а также сфотографироваться с уникальной гоночной техникой. Помимо этого, на территории автодрома будет проходить выставка «Subaru Meet 2024», на которой будет представлено множество автомобилей легендарной японской марки.

На территории RDRC Racepark располагаются:

— комфортные трибуны для зрителей и VIP-зона, разнообразные фуд-корты и кальянная;

— большая парковка для автомобилей;

— для самых маленьких гостей есть детский городок RDRC Kids с аниматорами, качелями и батутом, где можно оставить своего ребенка хоть на целый день.