Introhive объявляет о назначении Ли Блейкмора главным исполнительным директором

Компания Introhive, ведущая в мире платформа сбора информации о клиентах, объявила сегодня о назначении Ли Блейкмора на должность главного исполнительного директора. Блейкмор имеет более чем 30-летний опыт работы в области программного обеспечения и продаж и будет руководить Introhive на следующем этапе роста, уделяя особое внимание увеличению числа клиентов и исследованиям и разработке продуктов.

Ли имеет доказанный опыт успешной работы и глубокие знания в области масштабирования бизнеса программного обеспечения для глобальной аудитории. На протяжении всей своей карьеры он руководил выходом на рынок, операционной деятельностью, поддержкой клиентов и международными операциями в ведущих мировых компаниях по разработке программного обеспечения для предприятий. Он опытный технологический лидер, который руководит преобразованиями бизнеса для обеспечения роста.

В последнее время Блейкмор занимал должность президента по взаимодействию с сообществом K-12 в компании Anthology, где он успешно руководил бизнесом Blackboard K-12, что привело к продаже бизнеса компанией Finalsite, где Блейкмор помогал в успешной интеграции и объединении компаний. До Anthology, Ли занимал несколько руководящих должностей в компании Blackboard, включая должность президента по глобальным рынкам и директора по работе с клиентами. До прихода в Blackboard в 2015 году Ли был заместителем директора по глобальным продажам и маркетингу в Velocity Technology Solutions и занимал руководящие должности в IBM, Corio (приобретенной IBM) и Scala Business Solutions (приобретенной Epicor).

«Я очень рад возможности присоединиться к Introhive и возглавить нашу талантливую команду. Я с нетерпением жду раскрытия всего потенциала компании, поскольку мы используем нашу запатентованную платформу анализа клиентов, чтобы помочь предприятиям реализовать полную ценность их инвестиций в CRM и углубить отношения с клиентами», — сказал Блейкмор. «Introhive доверяют сотни ведущих мировых компаний, оказывающих профессиональные услуги, в вопросах повышения доходов, сокращения операционных расходов и повышения эффективности работы персонала. У нас есть захватывающая возможность продолжать расти, поскольку мы выходим на огромное количество рынков, которые остаются неохваченными и не знают о возможностях Introhive».

В 2021 году компания Introhive привлекла $100 млн в рамках раунда финансирования серии С под руководством PSG , ведущей фирмы, предоставляющей капитал для роста, для дальнейшего инвестирования в разработку решений по анализу клиентов для ведущих мировых предприятий.