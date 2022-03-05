Инвалиды смогут осуществить свои мечты благодаря проведению Паралимпиады-2022

Содействие развитию спорта для людей с ограниченными возможностями стало неотъемлемой частью деятельности Китая, направленной на оказание помощи проживающим в стране инвалидам. В своей эксклюзивной статье для участников платформы Decision Makers председатель Китайской федерации инвалидов и глава китайской делегации на зимних Паралимпийских играх в Пекине Чжан Хайди (Zhang Haidi) говорит о том, что проведение Паралимпиады-2022 создаст новые возможности для инвалидов и позволит им осуществить свои мечты. Decision Makers — созданная компанией CGTN всемирная платформа, позволяющая влиятельным лидерам делиться своими мнениями о событиях, формирующих современный мир.

Г-жа Чжан была одним из важных членов Заявочной делегации Пекина на Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года. По ее словам, Паралимпийские игры 2008 года в Пекине существенно помогли развитию работы над проблемами инвалидов в Китае. С 2016 года мы наблюдаем непрерывный прогресс в развитии зимних видов адаптивного спорта в Китае. За это время число атлетов увеличилось с менее чем 50 до более чем тысячи человек, включая все крупнейшие состязания Зимних игр.

По словам г-жи Чжан, для того чтобы принять у себя Паралимпийские игры 2022 года в Пекине, Китай провел полномасштабную подготовку: от формирования конкурентоспособной зимней Паралимпийской команды до строительства Национальной ледовой спортивной арены для людей с ограниченными возможностями и множества других новых объектов с необходимыми условиями для таких лиц.

Как страна, принимающая Паралимпийские игры 2022 года, Китай преисполнен решимости содействовать развитию работы по решению проблем инвалидов, совершенствовать общий уровень адаптивного спорта и стимулировать большее число людей с ограниченными возможностями к занятию спортом. Следует отметить, что Китай был одной из стран, первыми призвавших к разработке Конвенции ООН о защите прав и интересов инвалидов, а также в числе первых групп стран, подписавших Конвенцию ООН о правах инвалидов. В то же время предпринимаются активные усилия, направленные на содействие включению проблем инвалидов в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Иными словами, г-жа Чжан заявляет, что Паралимпийские игры играют важную роль в защите прав и интересов людей с ограниченными возможностями, улучшении условий их жизни и повышении социальной осведомленности. Успех Паралимпийских игр 2008 года в Пекине проложил путь к проведению зимних Паралимпийских игр 2022 года, цель которых — позволить всем инвалидам осуществить свои мечты и продемонстрировать свою настойчивость, целеустремленность и возможности всему миру.