Инженерное сопровождение названо ключевым фактором надёжности инфраструктурных объектов

До 70% от общей суммы удорожания строительных объектов приходится на недочеты и ошибки в проектных решениях. В связи с этим комплексный инжиниринг на начальном этапе и сквозное сопровождение на всех стадиях реализации становятся отраслевым стандартом. Особенно это актуально для сложных инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов, где выбор крепежных систем напрямую влияет на скорость работ и стоимость жизненного цикла сооружения. Неверный расчёт анкеровки или подбор креплений могут привести к пересмотру проекта, дополнительным затратам и срыву сроков.

По данным участников рынка, крупные производители, заинтересованные в правильной эксплуатации своей продукции, всё чаще предлагают инженерное сопровождение. В комплекс входят расчет креплений под статические, динамические и сейсмические нагрузки, консультации для проектировщиков и монтажников. Для удобства созданы программные комплексы, позволяющие вести расчёты с учётом актуальных нормативов и европейских технических допусков.

Комментируя ситуацию, Валерия Родионова, специалист компании fischer Россия (разработчика и производителя инновационных крепежных решений), отметила:

“Наша практика показывает: чем сложнее объект, тем выше спрос на техническое сопровождение на стадии проектирования и монтажа. Сегодня на рынке существует разрыв между наличием современных крепежных систем и квалификацией части проектировщиков, что приводит к заложенному в смету удорожанию. Инженерное сопровождение позволяет не перекладывать риски на строителей, а оперативно корректировать решения при изменении требований уже в ходе реализации проекта. По нашему опыту, наиболее востребованы не просто изделия, а прозрачная расчетная база для статических, динамических и сейсмических нагрузок, а также подтвержденные допуски для ответственных креплений — это напрямую влияет на безопасность и срок службы конструкций, который на ряде объектов достигает 100 лет”.

Такой подход уже применялся при модернизации крупных инфраструктурных объектов, включая атомные станции, металлургические предприятия и транспортные узлы. На перечисленных сооружениях выполнялись работы по монтажу инженерных коммуникаций, фасадных и несущих конструкций, а также усилению железобетона. Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее внедрение инжиниринга в строительный процесс способно снизить долю потерь от проектных ошибок и повысить надежность возводимых объектов в сейсмоопасных зонах и сложных условиях эксплуатации.