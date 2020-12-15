Ипотека без первоначального взноса повышает риск для финансовых организаций

Финансовые организации предпочитают не выдавать ипотеку без первоначального взноса. Такие предложения связаны с повышенными рисками для компаний. Часть банков готова пойти навстречу клиентам, однако предложения оказываются невыгодны для клиентов. Чтобы компенсировать возможные убытки, банки повышают переплату. Однако не все финансовые организации сильно повышают переплату. На рынке Москвы можно найти ипотеку без первоначального взноса на относительно лояльных условиях.

Почему банки повышают ставки?

Программы без первого взноса не имеют широкого распространения на рынке недвижимости. Услуга была использована при покупке 1% квартир от общего числа жилья, купленного с использованием ипотеки. Банки не предоставляют предложение, поскольку его используют люди, не способные продемонстрировать платежеспособность. Это повышает шанс на возникновение просрочек.

Однако высокая конкуренция заставляет банки идти навстречу клиентам. Некоторые компании проявляют лояльность и предоставляют услугу. Но условия расчёта всегда будут более жесткими. Так финансовая организация компенсирует повышение рисков.

Где можно воспользоваться услугой?

Предложение не привязано к конкретному проекту. Если финансовая организация выдает ипотеку без первоначального взноса, этот продукт подключается при прохождении аккредитации застройщика. Услуга присутствует в следующих банках:

СМП;

Россия;

Сургутнефтегазбанк.

Данные по предложениям ипотеки можно подробнее посмотреть на странице Mainfin.

Обычно ипотеку без первоначального взноса предоставляют на недорогие проекты. Программы вызывают интерес у пользователей с минимальными доходами, не имеющими возможность самостоятельно накопить на первоначальный взнос. Поэтому услугу предоставляют на помещения эконом-класса. Обычно это студии, однокомнатные и небольшие двухкомнатные квартиры.

Дорогое жилье с помощью услуги не купить, поскольку размер ежемесячных платежей будет слишком большим. Обычно без первого взноса приобретают квартиры, цена которых составляет не больше 7 млн руб.

В каких новостройках действует услуга?

Найти предложение проблематично. Предложение предоставляют в проектах группы Самолёт. Ипотеку без стартового платежа дают на квартиры, которые расположены в ЖК Остафьево. Он находится в Новой Москве. Комплекс состоит из 42 домов. Все они считаются жильем эконом-класса. Дополнительно предложение присутствует в проектах ГК А101.

Альтернативные способы снизить платеж

Необязательно искать специальное предложение от банков. Застройщики привлекают клиентов, проводя акции. Например, покупателю могут предложить скидку на стартовый платёж по ипотеке, предоставить право не платить взносы, пока дом не сдан.

Использование материнского капитала

По закону сумму можно направить для стартового платежа по ипотеке, не дожидаясь, пока детям исполнится 3 года. Размер выплаты за первого ребёнка составляет 450 000 руб., а за второго – 150 000 руб. Многодетные семьи могут получить ещё 450 000 на погашение ипотеки. В результате общий размер экономии составит до 1 млн. руб.