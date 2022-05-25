IPP объявляет о приобретении крупного фармацевтического завода АФИ у компании Novartis

Компания International Process Plants (IPP) объявила о приобретении ее дочерним предприятием Humber Industrials Ltd. производственного объекта и активов компании Novartis UK для производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) площадью 170 акров в Гримсби (Великобритания).

«Мы очень рады переходу на этот полностью интегрированный завод активных фармацевтических ингредиентов с его значительным потенциалом реагирования, инфраструктурой и привлекательным местоположением, и мы уверены в потенциальных возможностях для реконструкции и использования кампуса», — заявил глава компании IPP Рональд Гейл (Ronald Gale). «Благодаря сегодняшним усилиям по переносу производства, направленным на ликвидацию длинных логистических цепочек и обеспечение безопасности поставок, мы с оптимизмом смотрим в будущее этого удачно расположенного объекта. Хотя конкретное будущее использование этого объекта еще не определено, мы уверены, что его возможности и наш опыт будут успешным сочетанием», — добавил г-н Гейл.

Завод активных фармацевтических ингредиентов мирового класса и масштаба занимает 46 450 м2 в трех различных технологических/производственных зданиях с 90 технологическими линиями общей мощностью 900 м3, 17 центрифугами, 26 сушильными системами, тремя мелющими установками, десятью системами рекуперации растворителей, современной лабораторией и офисами, а также оборудованием для очистки сточных вод и инженерными сетями, передающими пар, электроэнергию, промышленные газы и природный газ. Мы планируем привлечь предприятия отрасли к повторному использованию этих активов как на месте, так и в других местах в рамках обязательства компании IPP по сокращению углеродных выбросов и воздействия на окружающую среду за счет повторного использования устаревших активов путем их перепрофилирования.

«IPP был признан лучшим кандидатом для реконструкции объекта благодаря нашему опыту реализации аналогичных проектов, таких как отмеченный наградами проект реконструкции в Бромборо и другие в Ливерпуле и Биллингеме в Великобритании. Помимо нашей деятельности в Великобритании, IPP Group уже более 40 лет занимается реконструкцией промышленных объектов и реализовала десятки проектов в Северной Америке и континентальной Европе по перепрофилированию закрытых производственных объектов, — заявил управляющий директор компании IPP Europe Тони Филд (Tony Field). — Каждый из этих реконструированных объектов в настоящее время представляет собой крупную экономию времени и затрат для их новых операторов, обеспечивая при этом занятость и экономическую ценность для местного населения», — добавил он.

Производство продукции под брендом Novartis продолжится до декабря 2022 года и в связи с прекращением деятельности будет передано дочерней компании IPP в 2023 году.