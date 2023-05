Ippon и VS Trade: новые горизонты в Казахстане

Производитель ИБП Ippon и дистрибутор ИТ-оборудования компания VS Trade объявили о старте сотрудничества на совместной партнерской конференции “Ippon приходит в Казахстан”. Более 120 партнеров: прямые заказчики, партнеры дистрибутора и представители СМИ Казахстана посетили мероприятие.

28 апреля в отеле Rixos состоялась конференция “Ippon приходит в Казахстан” для партнеров и заказчиков крупнейшего казахского дистрибутора ИТ-оборудования, компании VS Trade, на которой компании объявили о совместной работе на рынке Казахстана. Производитель источников бесперебойного питания Ippon занимает лидирующие позиции на российском рынке вот уже 21 год, а в 2022 году Ippon стал первым на рынке ИБП в России в деньгах и штуках (по данным аналитической компании IT Research). Под брендом Ippon выпускаются ИБП как для конечного потребителя, так и для серьезных инфраструктурных решений. Продуктовый портфель производителя включает в себя множество товарных категорий, начиная от самих источников бесперебойного питания под различные цели и задачи, заканчивая аккумуляторными батареями, аксессуарами для серверных, и сетевыми фильтрами. Вся продукция Ippon отличается высоким качеством, надежной сервисной поддержкой на территории России и Казахстана. Сегодня ИБП Ippon уже доступны для потребителей Казахстана у дистрибутора VS Trade и других партнеров.

В рамках деловой части на конференции выступили директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая и директор по дистрибуции компании VS Trade Иван Гончаров с докладом “Компания VS Trade – новые горизонты”. Ippon выходил на российский рынок в далеком 2002 году, в прошлом году компания отметила 20-летие работы на российском рынке. Сегодня в ассортименте производителя – лучшие предложения для потребителей как b2c, так и в b2b рынке, 4 завода и более 1000 крупных реализованных проектов. Ippon прошел долгий путь: эволюция продуктового портфеля производителя подтверждает этот факт. У производителя широкий выбор ИБП всех топологий: начиная от недорогих резервных решений, заканчивая сложными онлайн ИБП как однофазными, так и трехфазными решениями большой мощности. Масштабируемые трехфазные ИБП, ИБП с IoT, ИБП для нефтегазового сектора и электротехнического рынка, ИБП для медицинского оборудования: источники бесперебойного питания защищают не только домашнее и офисное оборудование, но и промышленные мощности, торговые центры, аэропорты и другие инфраструктурные объекты, где стабильная подача электропитания является важнейшим критерием бесперебойной работы системы в целом. Выход на рынок Казахстана – важный шаг для крупнейшего на российском рынке бренда ИБП, а надежный партнер в лице компании VS Trade – залог успеха работы на новом, но очень перспективном рынке.

Кристина Вишневецкая: “Расширение бизнеса Ippon носит поступательный и планомерный характер: наш бренд выходит за пределы России согласно своему плану развития. Профессионализм партнеров Казахстана и их интерес к качественным продуктам стали для нас очередными стратегическими шагами на пути к новым вершинам. Мы понимаем, что в дальнейшем сможем занять достойное место среди лучших при той интенсивной работе, которую ведем на российском рынке”.

В рамках конференции Ippon и VS Trade обсудили варианты сотрудничества и работу на новом для себя рынке, пообщались с деловыми СМИ Казахстана, а вечером гостей ожидала развлекательная программа и выступление зажигательной кавер-группы Bacardi.